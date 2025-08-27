Bad Bunny se roba los flashes en el estreno de su nueva película

Bad Bunny también tiene una faceta de actor y una vez más lo demuestra en el filme Caught Stealing, donde comparte escena con Zoe Kravitz y Austin Butler.
Lea más: De Adam Sandler a Bad Bunny, ¡mirá quiénes asistieron a la premier de “Happy Gilmore 2”
El cantante puertorriqueño Bad Bunny asistió anoche al estreno de Caught Stealing en el Regal Union Square de Nueva York y con muy buena onda posó para los medios presentes.
Lea más: Bad Bunny: un recorrido por su vida, antes de la fama en su ciudad natal
Bad Bunny fue blanco de los flashes de los fotógrafos faranduleros y en todo momento se mostró muy predispuesto para las tomas. Eso sí, sin sacarse un solo instante sus lentes oscuros.
El filme Caught Stealing, dirigido por el cineasta estadounidense Darren Aronofsky y donde actúa Bad Bunny, llegará a las salas de cine este 29 de agosto.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy