Gente

Bad Bunny se roba los flashes en el estreno de su nueva película

Bad Bunny llegó muy elegante al estreno de la película Caught Stealing, donde comparte escena con actores de la talla de Zoe Kravitz y Austin Butler. El puertorriqueño se robó los flashes en la premier del filme en Nueva York.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 09:53
Bad Bunny asistió al estreno de Caught Stealing. (ANGELA WEISS / AFP)
Bad Bunny asistió al estreno de Caught Stealing. (ANGELA WEISS / AFP)235322+0000 ANGELA WEISS

Bad Bunny también tiene una faceta de actor y una vez más lo demuestra en el filme Caught Stealing, donde comparte escena con Zoe Kravitz y Austin Butler.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny llegó así de elegante a la premier de "Caught Stealing" en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny llegó así de elegante a la premier de "Caught Stealing" en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

Lea más: De Adam Sandler a Bad Bunny, ¡mirá quiénes asistieron a la premier de “Happy Gilmore 2”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny asistió anoche al estreno de Caught Stealing en el Regal Union Square de Nueva York y con muy buena onda posó para los medios presentes.

Bad Bunny, Zoë Kravitz y Austin Butler posando en la premier de "Caught Stealing" en el Regal Union Square. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Bad Bunny, Zoë Kravitz y Austin Butler posando en la premier de "Caught Stealing" en el Regal Union Square. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Lea más: Bad Bunny: un recorrido por su vida, antes de la fama en su ciudad natal

Bad Bunny fue blanco de los flashes de los fotógrafos faranduleros y en todo momento se mostró muy predispuesto para las tomas. Eso sí, sin sacarse un solo instante sus lentes oscuros.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el cineasta estadounidense Darren Aronofsky, juntos en el estreno de "Caught Stealing" en el Regal Union Square de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el cineasta estadounidense Darren Aronofsky, juntos en el estreno de "Caught Stealing" en el Regal Union Square de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

El filme Caught Stealing, dirigido por el cineasta estadounidense Darren Aronofsky y donde actúa Bad Bunny, llegará a las salas de cine este 29 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado