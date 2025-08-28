Francis Ford Coppola reaparece en el Festival de Venecia tras su cirugía del corazón

Tras solo 20 días de su cirugía cardiaca, el director de cine estadounidense Francis Ford Coppola reapareció en la alfombra roja y en el escenario de la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.
El emblemático Francis Ford Coppola fue el encargado de entregar el León de Oro a la trayectoria al director de cine y guionista alemán Werner Herzog en la Mostra de Venecia.
Los cineastas Francis Ford Coppola y Werner Herzog, dos leyendas del cine, recibieron la ovación del público presente en el Lido de Venecia.