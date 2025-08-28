Gente

Francis Ford Coppola reaparece en el Festival de Venecia tras su cirugía del corazón

El icónico director de cine Francis Ford Coppola (86) reapareció en el Festival de Cine de Venecia, a solo semanas de su cirugía del corazón. Lo hizo para entregar León de Oro a la trayectoria a su colega alemán Werner Herzog.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 13:04
Francis Ford Coppola saluda sonriente en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
Tras solo 20 días de su cirugía cardiaca, el director de cine estadounidense Francis Ford Coppola reapareció en la alfombra roja y en el escenario de la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

A inicios de agosto, Francis Ford Coppola se sometió a una cirugía del corazón. Ayer, ya estuvo de impecable traje y moñito en el Festival de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
El emblemático Francis Ford Coppola fue el encargado de entregar el León de Oro a la trayectoria al director de cine y guionista alemán Werner Herzog en la Mostra de Venecia.

El director alemán Werner Herzog recibiendo el León de Oro a la trayectoria de manos de Francis Ford Coppola en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Los cineastas Francis Ford Coppola y Werner Herzog, dos leyendas del cine, recibieron la ovación del público presente en el Lido de Venecia.

