Heidi Klum y su hija Leni deslumbraron en Venecia

Heidi Klum (52) y Leni Klum (21) deslumbraron en la red carpet del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. ¡Mirá las postales de madre e hija en Italia!

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 09:24
Heidi Klum y su hija Leni Klum, diosas en la alfombra roja del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
La modelo alemana Heidi Klum y su hija Leni Klum pasaron juntitas por la alfombra roja de la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

Heidi Klum y Leni Klum conquistaron Venecia con sus looks. (Tiziana FABI / AFP)
Madre e hija llegaron al estreno de “La Grazia”, la película de Paolo Sorrentino, y acapararon todas las miradas de los presentes y los flashes de los medios.

Heidi Klum y Leni Klum optaron por vestidos con corsé que destacaban sus estilizadas figuras y llevaban la firma de Intimissimi.

¡Bellísima! Heidi Klum a sus 52 años en la red veneciana. (Tiziana FABI / AFP)
Leni Klum ya sigue los pasos de su madre en las pasarelas. La joven es la primogénita de la modelo alemana Heidi Klum, quien además es mamá de Henry Samuel, Johan y Lou.

