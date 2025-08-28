Heidi Klum y su hija Leni deslumbraron en Venecia

La modelo alemana Heidi Klum y su hija Leni Klum pasaron juntitas por la alfombra roja de la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

Lea más: De Eva Longoria a Heidi Klum, las celebridades en la red carpet del Festival de Cannes

Madre e hija llegaron al estreno de “La Grazia”, la película de Paolo Sorrentino, y acapararon todas las miradas de los presentes y los flashes de los medios.

Heidi Klum y Leni Klum optaron por vestidos con corsé que destacaban sus estilizadas figuras y llevaban la firma de Intimissimi.

Leni Klum ya sigue los pasos de su madre en las pasarelas. La joven es la primogénita de la modelo alemana Heidi Klum, quien además es mamá de Henry Samuel, Johan y Lou.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp