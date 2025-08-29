De Emma Stone a Cate Blanchett, las estrellas siguen brillando en la red carpet veneciana El Festival Internacional de Cine de Venecia sigue viendo pasar a las estrellas del séptimo arte por su red carpet. Emma Stone, Cate Blanchett, Naomi Watts, Barbara Palvin son algunas de las celebridades que llegaron espléndidas a Italia. ¡Adelante! Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 08:00
Una verdadera constelación de estrellas ya pasó por la
red carpet en solo dos días en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y si les queda alguna duda, solo pasen a mirar las fotos... La actriz australiana Cate Blanchett llega a la ceremonia de apertura y proyección de 'La Grazia' del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Emma Stone con un vestido largo con tirantes y sobrefalda globo, y Cate Blanchett con un elegante traje negro con la firma de Armani Privé y joyas de Louis Vuitton fueron las actrices que más flashes capturaron en la alfombra roja veneciana. El actor estadounidense Billy Crudup y la actriz británica Naomi Watts caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película "Jay Kelly", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP) La modelo húngara Barbara Palvin en la alfombra roja del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido. (Tiziana FABI / AFP) Lea más: Heidi Klum y su hija Leni deslumbraron en Venecia La actriz británica Tilda Swinton llegó de blanco y negro a la ceremonia de apertura y proyección de 'La Grazia' del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Tilda Swinton, Emanuela Fanelli, Naomi Watts y Barbara Palvin, Alicia Silverstone y Fernanda Torres fueron otras celebridades que llegaron con sus mejores galas al Festival de Cine de Venecia 2025. ¡Lady in red! La actriz italiana Emanuela Fanelli a su llegada al Festival de Cine Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Lea más: Francis Ford Coppola reaparece en el Festival de Venecia tras su cirugía del corazón La actriz estadounidense Alicia Silverstone en la red carpet de la premier de 'Bugonia' en Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
La actriz brasileña Fernanda Torres, miembro del jurado, en la alfombra roja del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano RELLANDINI / AFP) Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy