De Emma Stone a Cate Blanchett, las estrellas siguen brillando en la red carpet veneciana

Una verdadera constelación de estrellas ya pasó por la red carpet en solo dos días en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y si les queda alguna duda, solo pasen a mirar las fotos...

Emma Stone con un vestido largo con tirantes y sobrefalda globo, y Cate Blanchett con un elegante traje negro con la firma de Armani Privé y joyas de Louis Vuitton fueron las actrices que más flashes capturaron en la alfombra roja veneciana.

Lea más: Heidi Klum y su hija Leni deslumbraron en Venecia

Tilda Swinton, Emanuela Fanelli, Naomi Watts y Barbara Palvin, Alicia Silverstone y Fernanda Torres fueron otras celebridades que llegaron con sus mejores galas al Festival de Cine de Venecia 2025.

Lea más: Francis Ford Coppola reaparece en el Festival de Venecia tras su cirugía del corazón

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy