Bibi Landó está feliz de la vida porque en pocos días debutará como actriz de teatro. ¡Sí! La conductora será una de las protagonistas de la obra Las Mal Queridas, dirigida por Hugo Robles.

“Dios las cría y Huguito las junta. Las Mal Queridas. ¡Muy pronto! Amo de amar. Gracias", escribió Bibi Landó en sus redes hace unas semanas y ahora ya se prepara con todo para el estreno que será el próximo jueves 11 de setiembre.

Bibi Landó subirá a las tablas del Arlequín Teatro junto a la emblemática actriz Margarita Irún. Además, tendrá como compañeras de escena a Jazmín Romero, Rossana Bellassai y Lorena Azucas.

“La comedia más delirante y sin filtro”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la obra Las Mal Queridas. Así que, a prepararse para reír con Bibi Landó y sus cuatro compañeras actrices.

