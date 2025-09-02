“La Roca” llegó a Venecia y sorprendió con su cambio físico

El actor estadounidense Dwayne Johnson es reconocido por su imponente físico, pero en la alfombra roja de Venecia sorprendió a todos los presentes al llegar con 27 kilos menos.

Lea más: Estrenos en cines: acción navideña con Dwayne Johnson lidera las novedades

“La Roca” asistió al estreno de The Smashing Machine durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. En el filme Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas, y para llevar adelante ese papel debió bajar casi 30 kilos.

Lea más: Dwayne Johnson por fin es dueño de su apodo “La Roca”

La transformación física de la estrella de Hollywood Dwayne Johnson causó revuelo entre los presentes y, sobre todo, llamó la atención de los fotógrafos apostados en la red carpet veneciana, pues todos los flashes iban dirigidos a “La Roca” para así captar su renovada figura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy