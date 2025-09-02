Gente

“La Roca” llegó a Venecia y sorprendió con su cambio físico

Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, llegó al Festival de Cine de Venecia y sorprendió a todos con su radical cambio físico. El famoso actor bajó casi 30 kilos. ¡Pasá y fijate en las fotos!

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 08:47
"La Roca" Dwayne Johnson llegando al estreno de 'The Smashing Machine' durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El actor estadounidense Dwayne Johnson es reconocido por su imponente físico, pero en la alfombra roja de Venecia sorprendió a todos los presentes al llegar con 27 kilos menos.

Aquí se puede observar mejor el increíble cambio físico de "La Roca" Dwayne Johnson. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
“La Roca” asistió al estreno de The Smashing Machine durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. En el filme Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas, y para llevar adelante ese papel debió bajar casi 30 kilos.

La actriz británica Emily Blunt y el actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson en la alfombra roja de la película "The Smashing Machine". (Stefano RELLANDINI / AFP)
El icónico actor Dwayne Johnson saludando a sus fans antes de la premier de The Smashing Machine en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
La transformación física de la estrella de Hollywood Dwayne Johnson causó revuelo entre los presentes y, sobre todo, llamó la atención de los fotógrafos apostados en la red carpet veneciana, pues todos los flashes iban dirigidos a “La Roca” para así captar su renovada figura.

Dwayne Johnson se llevó todos los flashes a su llegada a la premier de The Smashing Machine en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
