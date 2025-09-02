Zendaya cumplió 29 y se mostró muy agradecida

Zendaya Maree Stoermer Coleman vio la luz del mundo del 1 de setiembre de 1996. Así que, la famosa artista llegó a los 29 años. La actriz y cantante se mostró agradecida al cumplir casi tres décadas de vida.

“Solo vengo aquí para decirles lo agradecida que estoy por otro año de vida y por todos ustedes por hacerlo tan hermoso”, expresó feliz Zendaya en su cuenta de Instagram, donde cosecha 177 millones de seguidores.

“Muchísimas gracias por todo el cariño y los buenos deseos... como siempre. Brindo por el último año oficial de mis veintes, literalmente, 29″, destacó Zendaya junto a una postal de su infancia.

