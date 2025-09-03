Nadia Ferreira fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares

La virreina universal 2021 Nadia Ferreira ahora ostenta un nuevo título. ¡Sí! Se estrena como embajadora global de la Fundación Maestro Cares, cuya misión es “mejorar la calidad de vida de los niños” y con su obra ya llegó a tierra guaraní con la inauguración, hace solo semanas, del Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer.

Lea más: Nadia Ferreira inauguró centro para niños con cáncer: “Otro sueño hecho realidad”

“¡Grandes noticias! ¡Nos honra dar la bienvenida a Nadia Ferreira como la primera Embajadora Global de la Fundación Maestro Cares!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de la mencionada fundación, publicación que también fue compartida por nuestra compatriota.

Lea más: Nadia Ferreira y Marc Anthony ayudarán a los niños con cáncer en nuestro país

“Nadia no solo es modelo y emprendedora, sino también una apasionada filántropa y defensora de los niños y las comunidades necesitadas. En su nuevo cargo, nos ayudará a visibilizar el poder de la educación, las oportunidades y la esperanza, continuando nuestra misión de mejorar la calidad de vida de los niños y las comunidades desfavorecidas en Latinoamérica y Estados Unidos”, continúa el texto publicado en redes por la Fundación Maestro Cares.

“Nadia ya ha apoyado con dedicación nuestra misión, y nos entusiasma profundizar esta colaboración con su incorporación como Embajadora Global. Juntos, esperamos seguir construyendo un futuro más brillante para los niños y las comunidades necesitadas”, resalta la cuenta de Instagram de Maestro Cares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp