Julio Enciso y el emotivo mensaje dedicado a su fallecido abuelo

Julio Enciso, quien vivió la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026 desde lejos pues se recupera de una cirugía de rodilla, se mostró muy emocionado tras el pase mundialista de la Selección Paraguaya de Fútbol.

El jugador de 21 años, oriundo de Caaguazú, dedicó la concreción del sueño mundialista a una persona muy importante en su vida. “Abuelo querido, hasta el cielo te mando estas palabras con todo mi corazón. Siempre me acuerdo de aquella promesa que vivimos juntos, los dos sentados frente a la tele viendo a la selección... Cuando me señalaste con el dedo y me dijiste que ahí iba a estar yo, con la camiseta puesta y tu apellido en la espalda. Desde ese día llevé esas palabras grabadas en mi alma y me dieron fuerza en cada sacrificio”, escribió Julio Enciso en su cuenta de Instagram.

“Hoy, gracias a Dios, esa promesa se cumplió. Tuve la dicha de ser parte de este sueño, de defender a Paraguay y poder clasificar al Mundial, y sé que desde arriba lo viviste conmigo, con orgullo y alegría. Este logro también es tuyo, abuelo, porque tu fe en mí nunca me abandonó”, destacó emocionado Julio César Enciso, quien jugará el Mundial 2026 con la Albirroja.