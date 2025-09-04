Ellas son las hinchas más bellas de la Albirroja

La Albirroja desata pasiones también entre las damas y una muestra de ello es el aliento incondicional que estas bellezas paraguayas brindan a nuestra selección. Así, la jovencita Anneke Rahn, novia del piloto Joshua Duerksen, interpreta la canción Acuarela Paraguaya, de Luis Alberto del Paraná, en su cuenta de Instagram. Lo hace vestida con la remera Albirroja, en homenaje al equipo paraguayo.

Mientras la bella conductora paraguaya Gi Britos, quien vive en México y trabaja en Televisa, compartió en sus redes postales desde una playa de Cancún, junto al texto: “Cazadores de utopías imposibles. Amanecimos con la Albirroja puesta para alentar hoy a nuestra sufrida y querida selección paraguaya”.

La Miss Universo Paraguay 2013, Guadalupe González, también mostró en su cuenta de Instagram su total apoyo a la Albirroja. “Fuerza Paraguay, falta poquito”, escribió la sexy Guada en sus redes.

La villarriqueña Nadia Ferreira es una de las más fanáticas y hermosas hinchas de la Albirroja. Desde Miami expresó feliz en Instagram: “Hoy estoy modo barra brava”.

La Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos, Athenas Pongo Jungbluth, es otra linda fan de la Selección Paraguaya de Fútbol y desde Bradenton publicó un video en su cuenta de Instagram demostrando que desde niña es seguidora de la Albirroja y escribió emocionada: “¡Soy paraguaya y lo digo con orgullo! ¡Vamos Paraguay!“.

La periodista Dahiana Bresanovich es otra bonita figura que demostró su incondicional apoyo a la selección dirigida por Gustavo Alfaro. “Ya estamos en modo Albirroja”, escribió la rubia en sus historias de Instagram luciendo la camiseta de Paraguay con un jeans blanco.