Julio Enciso, ausente en la Albirroja, aprovechó para pasear por Suiza

Julio Enciso se perdió el partido de la Albirroja que dio el pase al Mundial a nuestra selección de fútbol y mañana tampoco jugará ante Perú, pues se encuentra en plena etapa de recuperación de su cirugía de rodilla.
Lea más: Conocé a las parejas de los jugadores de la Albirroja
La semana pasada, Julito Enciso firmó su contrato de incorporación al Racing de Estrasburgo. Y como se encuentra en Europa con su esposa Melissa Cardona y, al todo indica que siguen de luna de miel, los tortolitos se dieron una escapada a Suiza.
Lea más: Julio Enciso y el emotivo mensaje dedicado a su fallecido abuelo
“Entre montañas, paisajes y amores verdaderos”, escribió Julio César Enciso en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de su estadía en el país montañoso de Europa Central.
“Por su parte, la colombiana Melissa Cardona también publicó un carrusel de imágenes y expresó: ”Día libre en Suiza”, y fue su enamorado marido el primero en reaccionar respondiendo “Mi chiqui”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy