Julio Enciso, ausente en la Albirroja, aprovechó para pasear por Suiza

El futbolista Julio César Enciso, quien está ausente en la Albirroja debido a su reciente cirugía de rodilla, aprovechó su estadía por Europa para visitar Suiza con su esposa Melissa Cardona.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 17:21
Los enamorados Julio Enciso y Melissa Cardona paseando por Suiza.
Los enamorados Julio Enciso y Melissa Cardona paseando por Suiza.Instagram/Julio Enciso

Julio Enciso se perdió el partido de la Albirroja que dio el pase al Mundial a nuestra selección de fútbol y mañana tampoco jugará ante Perú, pues se encuentra en plena etapa de recuperación de su cirugía de rodilla.

Julio Enciso observando el bello paisaje suizo. (Instagram/Julio Enciso)
Julio Enciso observando el bello paisaje suizo. (Instagram/Julio Enciso)

La semana pasada, Julito Enciso firmó su contrato de incorporación al Racing de Estrasburgo. Y como se encuentra en Europa con su esposa Melissa Cardona y, al todo indica que siguen de luna de miel, los tortolitos se dieron una escapada a Suiza.

Melissa Cardona posando para su esposo Julio Enciso, en Suiza. (Instagram/Melissa Cardona)
Melissa Cardona posando para su esposo Julio Enciso, en Suiza. (Instagram/Melissa Cardona)

“Entre montañas, paisajes y amores verdaderos”, escribió Julio César Enciso en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de su estadía en el país montañoso de Europa Central.

El albirrojo Julio Enciso disfrutando su estadía en Suiza. (Instagram/Julio Enciso)
El albirrojo Julio Enciso disfrutando su estadía en Suiza. (Instagram/Julio Enciso)

“Por su parte, la colombiana Melissa Cardona también publicó un carrusel de imágenes y expresó: ”Día libre en Suiza”, y fue su enamorado marido el primero en reaccionar respondiendo “Mi chiqui”.

