Así saludó Luisana Lopilato a Michael Bublé por sus 50 años

Michael Bublé ayer cumplió 50 años y su esposa Luisana Lopilato compartió un video de los mejores momentos de su vida junto al cantante y compositor canadiense.

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, escribió Luisana Lopilato junto al material audiovisual que compartió en su cuenta de Instagram.

Lea más: Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran la vida de Cielito

“Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”, siguió expresando Luisana Lopilato para finalmente destacar: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡¡¡Feliz cumple papi!!! Te amamos".

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan 14 años de casados y son padres de cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, quienes junto a su mami llenaron de amor y cariño al papá cumpleañero.

