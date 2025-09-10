Gente

Así saludó Luisana Lopilato a Michael Bublé por sus 50 años

El cantante canadiense Michael Bublé cumplió 50 años y su esposa argentina Luisana Lopilato le dedicó unas conmovedoras líneas y compartió un simpático video. ¡Adelante!

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 10:19

Michael Bublé ayer cumplió 50 años y su esposa Luisana Lopilato compartió un video de los mejores momentos de su vida junto al cantante y compositor canadiense.

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, escribió Luisana Lopilato junto al material audiovisual que compartió en su cuenta de Instagram.

Lea más: Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran la vida de Cielito

Luisana Lopilato saludó con esta postal a Michael Bublé y escribió: "Esposo, padre, amigo, feliz cumpleaños a todo". (Captura de la historia de Instagram de Luisana Lopilato)
Luisana Lopilato saludó con esta postal a Michael Bublé y escribió: "Esposo, padre, amigo, feliz cumpleaños a todo". (Captura de la historia de Instagram de Luisana Lopilato)

“Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”, siguió expresando Luisana Lopilato para finalmente destacar: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡¡¡Feliz cumple papi!!! Te amamos".

"Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida de tenerte", expresó Luisana Lopilato junto a esta imagen. (Captura de la historia de Instagram de Luisana Lopilato)
"Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida de tenerte", expresó Luisana Lopilato junto a esta imagen. (Captura de la historia de Instagram de Luisana Lopilato)

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan 14 años de casados y son padres de cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, quienes junto a su mami llenaron de amor y cariño al papá cumpleañero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado