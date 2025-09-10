Gente

Maxi Biancucchi celebró los 12 años de Vittoria, su segunda hija

El exfutbolista Maximiliano Biancucchi estuvo de fiesta. ¿El motivo? Su segunda hija, Vittoria, cumplió 12 años. “¡Feliz cumpleaños amor mío!“, expresó en las redes el integrante del Cardinal Deportivo.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 09:06
¡Hermosa familia! La cumpleañera Vittoria con sus papis Maxi Biancucchi y Jazmín Luraghi, y sus hermanos Valentina Gianluca.
¡Hermosa familia! La cumpleañera Vittoria con sus papis Maxi Biancucchi y Jazmín Luraghi, y sus hermanos Valentina Gianluca.Instagram/Maxi Biancucchi

Maxi Biancucchi celebró la vida de su hija Vittoria, fruto de su amor con Jazmín Luraghi. La dulce Vitto estuvo rodeada del amor de sus padres y sus hermanos Valentina y Gianluca en su “día dichoso”.

“¡Feliz cumpleaños amor mío! ¨¡Que el Señor te bendiga por siempre! ¡Te amamos, Vitto!“, escribió emocionado el integrante del Cardinal Deportivo en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar.

Lea más: Maxi Biancucchi nos habla de su rol de papá de Valentina, Vittoria y Gianluca

Maximiliano Biancucchi expresó emocionado: "Lo que más me gusta de ser padre es el cariño que recibo de ellos". (Gentileza)
Maximiliano Biancucchi junto a su esposa Jazmín Luraghi y sus tres tesoros: Vittoria, Gianluca y Valentina. (Gentileza)

Por su parte, mamá Jazmín Luraghi expresó en la misma red social de la camarita: “Mi pequeña Vittoria, ella cumple 12 pero tiene el alma de una niña pequeñita... Amorosa, cariñosa, graciosa, juguetona, siempre lista para regalarte una enorme sonrisa; ama jugar como niña chiquita; y así quiero que sigas por siempre con ese corazón noble y sensible; pero por sobre todo con ese corazón enorme para Dios”.

Lea más: Maxi Biancucchi celebra la vida de Gianluca

Maxi Biancucchi con sus princesas Valentina y Vittoria. (Gentileza)
Maxi Biancucchi con sus princesas Valentina y Vittoria. (Gentileza)

“Te amamos y te bendecimos hija, sos un tesoro, perla preciosa que El Señor nos regaló. Felices 12 añitos a la bebé por siempre”, destacó la esposa de Maxi Biancucchi al celebrar la nueva vuelta al sol de Vittoria.

