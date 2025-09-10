Maxi Biancucchi celebró los 12 años de Vittoria, su segunda hija

Maxi Biancucchi celebró la vida de su hija Vittoria, fruto de su amor con Jazmín Luraghi. La dulce Vitto estuvo rodeada del amor de sus padres y sus hermanos Valentina y Gianluca en su “día dichoso”.

“¡Feliz cumpleaños amor mío! ¨¡Que el Señor te bendiga por siempre! ¡Te amamos, Vitto!“, escribió emocionado el integrante del Cardinal Deportivo en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar.

Por su parte, mamá Jazmín Luraghi expresó en la misma red social de la camarita: “Mi pequeña Vittoria, ella cumple 12 pero tiene el alma de una niña pequeñita... Amorosa, cariñosa, graciosa, juguetona, siempre lista para regalarte una enorme sonrisa; ama jugar como niña chiquita; y así quiero que sigas por siempre con ese corazón noble y sensible; pero por sobre todo con ese corazón enorme para Dios”.

“Te amamos y te bendecimos hija, sos un tesoro, perla preciosa que El Señor nos regaló. Felices 12 añitos a la bebé por siempre”, destacó la esposa de Maxi Biancucchi al celebrar la nueva vuelta al sol de Vittoria.

