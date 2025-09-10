Gente

Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

La cantante española Rosalía es la protagonista de la nueva campaña de lencería de la icónica marca Calvin Klein. ¡Pasá y mirá las sensuales imágenes!

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 11:12
La española Rosalía es el nuevo rostro de la marca de lencería Calvin Klein.
La española Rosalía es el nuevo rostro de la marca de lencería Calvin Klein.

Rosalía se estrenó como modelo de lencería y lo hizo de la mano de la famosa marca Calvin Klein. “El contacto con los íconos de la ropa interior. El erotismo surge de forma natural”, se puede leer en una publicación de CK en Instagram.

Rosalía posando con una serpiente albina. (Instagram/Calvin Klein)
Rosalía posando con una serpiente albina en producción fotográfica para Calvin Klein.

Mientras en otro posteo de la marca se destaca: “Chispas sexys. Un ícono hecho visible”, junto a las fotografías de la española Rosalía captadas por Carlijn Jacobs para Calvin Klein.

Rosalía derrocha sensualidad en su debut como modelo de lencería. (Instagram/Calvin Klein)
Rosalía derrocha sensualidad en su debut como modelo de lencería.

Rosalía derrocha sensualidad en esta campaña de otoño de Calvin Klein, donde debuta como imagen de una marca de lencería, y ya está dando de qué hablar a nivel mundial con su belleza y audacia como modelo.

