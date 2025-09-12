¿Qué dice el testamento de Giorgio Armani?

Giorgio Armani firmó dos documentos seis meses antes de su partida y pidió que fueran leídos tras muerte. Dicen que El rey de la moda dejó claras instrucciones de cómo deberá darse la sucesión.

Los documentos redactados de puño y letra por Armani en marzo y abril de este año, señalan que los herederos deben vender 15% del grupo en 18 meses como máximo, según medios internacionales. El icónico diseñador también dejó precisas instrucciones de que la Fundación Giorgio Armani asuma el control del emporio y que la venta de la casa de moda sea de manera gradual.

Y cuentan los que saben que fue el mismísimo Giorgio Armani quien pidió con respecto a las ventas de acciones: “Debe darse prioridad a grupos como LVMH, L’Oreal, Essilor-Luxottica u otras empresas del sector del lujo o con las que el grupo tenga lazos comerciales consolidados”.

Giorgio Armani no tenía descendientes directos, así que el control de su empresa pasará a manos de su fundación, manejada por sus personas más cercanas: Leo Dell’Orco, su mano derecha y compañero de vida, y sus sobrinos Luca Camerana, Silvana y Roberta.

Giorgio Armani deja más de 600 tiendas en 60 países, hoteles en Milán y Dubái, restaurantes y otros negocios que forman parte de su gran legado empresarial.