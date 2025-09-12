Gente

¿Qué dice el testamento de Giorgio Armani?

El diseñador italiano Giorgio Armani falleció hace unos días y tras su funeral fue abierto su testamento. El icónico hombre de moda dejó un imperio que ronda los 12.000 millones de euros. ¿Qué dicen los documentos?

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 15:22
Giorgio Armani falleció hace unos días a los 91 años. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
Giorgio Armani falleció hace unos días a los 91 años. (Filippo MONTEFORTE / AFP)154308+0000 FILIPPO MONTEFORTE

Giorgio Armani firmó dos documentos seis meses antes de su partida y pidió que fueran leídos tras muerte. Dicen que El rey de la moda dejó claras instrucciones de cómo deberá darse la sucesión.

Los documentos redactados de puño y letra por Armani en marzo y abril de este año, señalan que los herederos deben vender 15% del grupo en 18 meses como máximo, según medios internacionales. El icónico diseñador también dejó precisas instrucciones de que la Fundación Giorgio Armani asuma el control del emporio y que la venta de la casa de moda sea de manera gradual.

Lea más: De Julia Robert a DiCaprio, los famosos que vistieron Armani

Giorgio Armani falleció el 4 de setiembre pasado dejando un gran legado en el mundo de la moda. (MARK RALSTON / AFP)
Giorgio Armani falleció el 4 de setiembre pasado dejando un gran legado en el mundo de la moda. (MARK RALSTON / AFP)

Y cuentan los que saben que fue el mismísimo Giorgio Armani quien pidió con respecto a las ventas de acciones: “Debe darse prioridad a grupos como LVMH, L’Oreal, Essilor-Luxottica u otras empresas del sector del lujo o con las que el grupo tenga lazos comerciales consolidados”.

Lea más: De Laura Pausini a Valeria Mazza, las celebridades se despiden de Armani

Giorgio Armani deja más de 600 tiendas en 60 países. (Peter PARKS / AFP)
Giorgio Armani deja más de 600 tiendas en 60 países. (Peter PARKS / AFP)

Giorgio Armani no tenía descendientes directos, así que el control de su empresa pasará a manos de su fundación, manejada por sus personas más cercanas: Leo Dell’Orco, su mano derecha y compañero de vida, y sus sobrinos Luca Camerana, Silvana y Roberta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Giorgio Armani deja más de 600 tiendas en 60 países, hoteles en Milán y Dubái, restaurantes y otros negocios que forman parte de su gran legado empresarial.

Enlace copiado