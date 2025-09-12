Taylor Swift testificará en caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por “It Ends With Us”

Taylor Swift aceptó sentarse para una declaración en el marco de la batalla legal que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni, director de It Ends With Us. La estrella del pop será interrogada sobre las conversaciones que mantuvo con Lively respecto a las condiciones de trabajo en el set de la película, según confirmaron fuentes judiciales.

El equipo legal de Baldoni obtuvo autorización para acceder a mensajes de texto entre Lively y Swift, que podrían aportar información sobre supuestas tensiones durante la producción. Los abogados de Lively habían intentado excluir a Swift del proceso, pero el tribunal rechazó esa moción, abriendo la puerta a su participación.

Lea más: Los amores de Taylor Swift: de Joe Jonas a Travis Kelce

La disputa legal entre Lively y Baldoni surgió meses después del estreno de It Ends With Us, adaptación cinematográfica del bestseller de Colleen Hoover. De acuerdo con documentos judiciales, Lively habría alegado incumplimientos contractuales y condiciones de rodaje que afectaron el desarrollo del proyecto. Baldoni, por su parte, ha negado las acusaciones y sostiene que el rodaje cumplió con los estándares de la industria.

El testimonio de Swift podría convertirse en un punto clave del proceso, no solo por su cercanía con Lively sino también por el peso mediático que aporta al caso. Expertos legales señalan que la declaración podría aclarar si las preocupaciones expresadas por la actriz tenían fundamento y si existió algún tipo de conducta inapropiada en la producción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy