Las Chicas Gilmore llenaron de magia los Emmy con un viaje a Star Hollow

La 77ª edición de los Premios Emmy se transformó en una máquina del tiempo para los fans de la televisión con una de las reuniones más emotivas de la noche: el elenco de Gilmore Girls. Veinticinco años después de su debut, Lauren Graham y Alexis Bledel subieron al escenario, regalando a los espectadores un reencuentro que desató la nostalgia y los aplausos. Las actrices que interpretan a Lorelai y Rory Gilmore se reunieron para presentar el premio a Mejor Guion para una Serie de Comedia, reviviendo la magia que cautivó a audiencias de todo el mundo.

Durante su aparición, el dúo bromeó sobre su legado, comentando que se autodenominan “la serie de otoño” por excelencia, ya que su atmósfera acogedora y llena de café es la favorita de siempre para la temporada.

Las actrices también compartieron anécdotas de la época de la serie, revelando con humor que Gilmore Girls era un show con poco presupuesto. Lauren Graham bromeó sobre cómo los de la producción de ER les “robaban” la nieve artificial, una anécdota que hizo reír a la audiencia.

La química entre las actrices fue innegable, con Lauren y Alexis imitando la velocidad de habla característica de sus personajes, lo que demostró que su conexión sigue intacta.

Gilmore Girls, la serie de culto

Gilmore Girls se estrenó en el año 2000 y se mantuvo al aire por siete temporadas, convirtiéndose en un ícono de la televisión. La serie seguía la vida de Lorelai, una madre soltera que dirige una posada, y su hija adolescente, Rory, en el pintoresco y excéntrico pueblo de Star Hollow. Sus diálogos rápidos, llenos de referencias culturales, y sus temas sobre la maternidad, la amistad y las diferencias de clase, resonaron profundamente en su audiencia. La dinámica entre las dos protagonistas fue el corazón de la serie, explorando los altibajos de su relación con un equilibrio perfecto entre el humor y el drama.

A lo largo de los años, el estatus de culto de Gilmore Girls creció, gracias en gran parte a su disponibilidad en plataformas de streaming, que introdujeron la serie a una nueva generación de espectadores. En 2016, la serie regresó con una miniserie en Netflix, Gilmore Girls: A Year in the Life, que les dio a los fanáticos un vistazo de la vida de las chicas en las cuatro estaciones.