Tania Domaniczky celebró los 3 años de su princesita Mía

Tania Domaniczky celebró el tercer cumpleaños de su pequeña Mía. “Mi amor, quiero bendecirte y dar gracias a Dios por tu vida”, expresó emocionada la exreina de belleza en las redes.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 14:48
Tania Domaniczky y su princesita Mía.
Tania Domaniczky y su hija Mía.Instagram/Tania Domaniczky

Mía, la hija de Tania Domaniczky, nació el 13 de setiembre de 2022. Y aquella bebita que llegó para sumarse a las travesuras de su hermano mayor Máximo, el sábado pasado ya cumplió 3 añitos.

La virreina de Miss Universo Paraguay 2004 y Reina Sudamericana 2004, Tania Domaniczky, se mostró emocionada al celebrar el tercer cumpleaños de Mía, cuyo nombre significa “La amada y escogida por Dios”.

La tierna cumpleañera Mía con sus orgullosos papis. (Captura de la historia de Instagram de Tania Domaniczky)

“Mi bella princesita estuvo de cumple. Mi amor, quiero bendecirte y dar gracias a Dios por tu vida. ¡Y pido que cumpla su propósito en tu vida! Y que sigas creciendo en sabiduría, inteligencia, y te siga manteniendo tan alegre, divertida, ocurrente, noble y tierna como ahora", escribió mamá Tania Domaniczky en su cuenta de Instagram.

¡Hermosas, madre e hija! Tania Domaniczky y su princesita Mía. (Instagram/Tania Domaniczky)

“Dios, gracias por haberme permitido ser la mami de Mía, tu amada, tu escogida. ¡Guárdala, guíala y protégela siempre! ¡Te amo mi KIKI! ¡Hasta el cielo!“, destacó feliz la exreina de belleza Tania Domaniczky.

