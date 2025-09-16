Tania Domaniczky celebró los 3 años de su princesita Mía

Mía, la hija de Tania Domaniczky, nació el 13 de setiembre de 2022. Y aquella bebita que llegó para sumarse a las travesuras de su hermano mayor Máximo, el sábado pasado ya cumplió 3 añitos.

La virreina de Miss Universo Paraguay 2004 y Reina Sudamericana 2004, Tania Domaniczky, se mostró emocionada al celebrar el tercer cumpleaños de Mía, cuyo nombre significa “La amada y escogida por Dios”.

Lea más: Tania Domaniczky celebró la vida de su hijo Máximo

“Mi bella princesita estuvo de cumple. Mi amor, quiero bendecirte y dar gracias a Dios por tu vida. ¡Y pido que cumpla su propósito en tu vida! Y que sigas creciendo en sabiduría, inteligencia, y te siga manteniendo tan alegre, divertida, ocurrente, noble y tierna como ahora", escribió mamá Tania Domaniczky en su cuenta de Instagram.

Lea más: ¡La hija de Tania Domaniczky ya es cristiana!

“Dios, gracias por haberme permitido ser la mami de Mía, tu amada, tu escogida. ¡Guárdala, guíala y protégela siempre! ¡Te amo mi KIKI! ¡Hasta el cielo!“, destacó feliz la exreina de belleza Tania Domaniczky.

