¡Stephi Ríos y “Tito” Torres están en la dulce espera!

Muy pronto la cigüeña tocará la puerta del hogar de Iván Torres y Stephi Ríos. ¡Sí! Los tortolitos están en la dulce espera de su primer hijo juntos. La tierna noticia fue dada esta siesta en Instagram por la mediática parejita.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Nuestro corazón rebosa de gratitud, porque sabemos que este bebé es un regalo del cielo, una respuesta de amor y promesa cumplida”, escribió Stephi Ríos en la red social de la camarita y su esposo Iván Torres compartió la publicación.

“‘Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte’ - salmos 127:3″, continuó expresando Stephanie Ríos al tiempo de destacar el mes en que llegará el bebé a bordo: “Marzo 2026, te esperamos con mucho amor”.

El baby en camino vendrá para sumarse a las travesuras de sus hermanitos mayores: Elías, Emmanuel y Piero Torres Aranda.

