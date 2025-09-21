Juan Cruz Saldívar, rumbo a Croacia para competir en el Mundial de Taekwon-Do ITF

Juan Cruz Saldívar practica Taekwon-Do desde los 9 años. Y gracias a su constancia, dedicación y esfuerzo, el 3 de octubre partirá rumbo al Mundial de Croacia. “Para mí es el principio de un sueño mucho más ambicioso, y estoy muy contento de que se esté cumpliendo. Contando los días, estando súper atento a todo lo que pasa a mi alrededor porque no me quiero perder nada de esta experiencia única. Hace rato que vengo persiguiendo esta posibilidad, por suerte, en esta oportunidad todo se acomodó para poder estar y representar a Paraguay”, expresó orgulloso Juan Cruz Saldívar.

Quisimos saber cómo este jovencito de 17 años divide sus tiempos entre el deporte y los estudios. “Estoy en tercero de la media, me despido de la institución que me vio crecer, y de paso quiero aprovechar para agradecer, porque justamente gracias a los permisos que me otorgan puedo cumplir con mis entrenamientos de doble turno que requiere el nivel en el que estoy ahora”, señaló Juan Cruz Saldívar al tiempo de explicar: “Mi días son así: a las 7 am ya estoy entrenando, luego vuelvo a casa, desayuno, me baño y voy al colegio. Después, regreso a casa para almorzar y me preparo para toda mi sesión de enseñanza y más entrenamiento hasta la noche”.

“En estos momentos y a pocos días de viajar a Croacia, el Centro Educativo San Sebastián me otorgó un permiso especial para poder cumplir con mi compromiso mundialista y a mi regreso cumplir con mis compromisos académicos”, destacó Juan Cruz Saldívar.

Juan Cruz y su sueño de ser campeón del mundo

Y sobre sus metas en el ámbito del Taekwon-Do, Juan Cruz Saldívar nos contó entusiasmado: “Como todo deportista sueña, deseo consagrarme campeón del mundo en las categorías que me presento y dejar en lo alto a mi país en el ámbito del Taekwon-Do. Entreno todos los días para mejorar, perfeccionar mi técnica, mi mentalidad, ser un poco mejor hoy que ayer. Superarme día a día en este mi mundo que es el Taekwon-Do”.

Vas a Croacia con una maleta cargada de sueños. ¿Qué querés traer en ella a tu regreso?, fue nuestro siguiente requerimiento. “Quiero traer mucho más que solo medallas, pienso traer conocimientos, experiencia, herramientas, disfrute, compañerismo. Todo lo que uno pueda exprimir de esta oportunidad es lo que pienso traer y retener en el tiempo. Estaré muy atento, quiero disfrutar todo, cada instante de esta competencia”, nos dijo el joven que entrena en el grupo Ap-Chagui con el Máster Walter Peña.

Sus hobbies y sus amigos que siempre lo apoyan

Pero además de practicar Taekwon-Do e ir al colegio, a Juan Cruz Saldívar le gusta cocinar, hacer contenido para sus redes, “estar con amigos, familia o novia, subir cerros, ir al interior, despejarme jugando algún que otro videojuego, comer, andar en skate, ver videos de peleas de la UFC o boxeo, pero en particular lo que más me gusta es practicar combate y pelear”.

Y sobre qué le dicen sus amigos y compañeros ante este viaje a Croacia, Juan Cruz Saldívar aseguró feliz: “Me desean la mejor de las suertes y confían mucho en mí, saben lo mucho que me sacrifico y me esfuerzo. Me preguntan dónde se podrá ver, cuándo es el viaje, cuándo peleo, siempre apoyándome de alguna forma”.

Los últimos títulos logrados por Juan Cruz Saldívar en el ámbito del Taekwon-Do son: Campeón Panamericano 2025, en Chile; Campeón Open Paraguay 2025, Campeón Overall IX Centro y Sudamericano 2024 y Vicecampeón Panamericano 2023.