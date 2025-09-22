Nicole Sautu estuvo de cumpleaños y Víctor Gavilán le preparó una fiesta sorpresa

“Día más que especial, hoy está cumpliendo años una madre ejemplar, una maravilla de persona, excelente esposa, compañera y amiga, a quien le deseo lo mejor en este mundo”, comenzó escribiendo Víctor Gavilán en su cuenta de Instagram para desear feliz cumpleaños a Nicole Sautu, quien no se imaginaba el lindo festejo que su esposo le estaba preparando.

“En el nombre de Jesús bendigo tu vida, tu existir, tu noble corazón, tu mente y tu alma... Te amamos, Nicole. Feliz cumpleaños” continuó expresando en las redes Víctor Gavilán mientras organizaba una fiesta sorpresa con ayuda de amigos para agasajar a su esposa.

Lea más: Nicole Sautu y Víctor Gavilán dieron el “sí, quiero”

A la noche, Nicole Sautu fue sorprendida cuando al llegar a la casa de una amiga se encontró con todos los detalles que su marido Víctor Gavilán preparó especialmente para ella el día que completó su nueva vuelta sol.

“¡Qué precioso cumpleaños! Gracias", expresó Nicole Sautu en Instagram, donde compartió imágenes de su fiesta con sus casi 360 mil seguidores cibernéticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nicole Sautu y Víctor Gavilán celebran los 11 años de Victoria

“Mi primer cumpleaños sorpresa”, escribió emocionada Nicole Sautu en sus historias al tiempo de destacar: “Gracias mi amor y gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron involucrados”.