Karlie Kloss ya tiene a Rae Florence en sus brazos

La supermodelo Karlie Kloss (33) dio a luz a su tercer hijo, una niña llamada Rae Florence, fruto de su amor con Joshua Kushner. Te contamos más detalles...

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 08:00
Karlie Kloss esperaba con ansias a su tercer bebé. Hoy, ya tiene en su brazos a Florence.Instagram/Karlie Kloss

Karlie Kloss y Joshua Kushner dieron la bienvenida a su primera hija, después de dos varoncitos. Los orgullosos papis compartieron la feliz noticia de la llegada de la niña en sus respectivas cuentas de Instagram.

Con esta tierna postal, Karlie Kloss presentó a la recién nacida Rae Florence. (Instagram/Karlie Kloss)

“Bienvenida al mundo Rae Florence 9.18.25″, escribió la mamá Karlie Kloss junto a una postal de la recién nacida.

La supermodelo Karlie Kloss, de 33 años, y su esposo Joshua Kushner (40) ya son padres de Levi (4) y Elijah (2), a quienes se suma la princesita Florence.

Karlie Kloss con sus hijos mayores: Levi y Elijah. Ahora, se sumará Florence a las fotos familiares. (Instagram/Karlie Kloss)

Karlie Kloss y Joshua Kushner comenzaron a salir en 2012 y en 2018 unieron sus vidas en matrimonio. Ahora, el clan Kushner-Kloss se agranda con la llegada de la primera niña.

