Karlie Kloss ya tiene a Rae Florence en sus brazos

Karlie Kloss y Joshua Kushner dieron la bienvenida a su primera hija, después de dos varoncitos. Los orgullosos papis compartieron la feliz noticia de la llegada de la niña en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Bienvenida al mundo Rae Florence 9.18.25″, escribió la mamá Karlie Kloss junto a una postal de la recién nacida.

La supermodelo Karlie Kloss, de 33 años, y su esposo Joshua Kushner (40) ya son padres de Levi (4) y Elijah (2), a quienes se suma la princesita Florence.

Karlie Kloss y Joshua Kushner comenzaron a salir en 2012 y en 2018 unieron sus vidas en matrimonio. Ahora, el clan Kushner-Kloss se agranda con la llegada de la primera niña.

