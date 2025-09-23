Lamine Yamal se quedó sin Balón de Oro, pero sí con el amor de su familia

El futbolista Lamine Yamal no se quedó con el Balón de Oro 2025, pero sí con el amor de su familia que lo acompañó a París para la ceremonia de premiación. Sus padres, su hermanito, su abuela, sus tíos lo llenaron de mimos en la alfombra roja del Teatro du Chatelet.