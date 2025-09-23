Gente

Lamine Yamal se quedó sin Balón de Oro, pero sí con el amor de su familia

El futbolista Lamine Yamal no se quedó con el Balón de Oro 2025, pero sí con el amor de su familia que lo acompañó a París para la ceremonia de premiación. Sus padres, su hermanito, su abuela, sus tíos lo llenaron de mimos en la alfombra roja del Teatro du Chatelet.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 09:21
Lamine Yamal rodeado de sus familiares en la alfombra roja del Teatro du Chatelet de París. (FRANCK FIFE / AFP)
El delantero del Barcelona Lamine Yamal llegó elegantísimo a la gala de entrega de premios del Balón de Oro 2025 de France Football. La cita fue en el Teatro du Chatelet de París y el joven de 18 años fue acompañado de toda su familia, un batallón compuesto por 12 personas.

Lamine Yamal lució un traje de Dolce&Gabbana. (EFE/EPA/Mohammed Badra)
Y, aunque Lamine Yamal no se consagró ganador del Balón de Oro, sus familiares disfrutaron verlo recibir el trofeo Kopa al Mejor Futbolista menor de 21 años, por segunda vez consecutiva.

Lamine Yamal rodeado de sus seres queridos en el Theatre du Chatelet en París. (FRANCK FIFE / AFP)
Su madre Sheila Ebana, su padre Mounir Nasrawi y su hermanito Keyne estuvieron en primerísima fila para aplaudirlo y darle su total apoyo en la ceremonia considerada como los Óscar del fútbol. Y, por supuesto, la abuela Fátima (73) también estuvo en la alfombra roja posando con su famoso nieto.

Lamine Yamal tomado de la mano de su abuela Fátima y rodeado de otros familiares en el Theatre du Chatelet en París. (FRANCK FIFE / AFP)
