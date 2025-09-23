Lamine Yamal se quedó sin Balón de Oro, pero sí con el amor de su familia

El delantero del Barcelona Lamine Yamal llegó elegantísimo a la gala de entrega de premios del Balón de Oro 2025 de France Football. La cita fue en el Teatro du Chatelet de París y el joven de 18 años fue acompañado de toda su familia, un batallón compuesto por 12 personas.
Lea más: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo
Y, aunque Lamine Yamal no se consagró ganador del Balón de Oro, sus familiares disfrutaron verlo recibir el trofeo Kopa al Mejor Futbolista menor de 21 años, por segunda vez consecutiva.
Su madre Sheila Ebana, su padre Mounir Nasrawi y su hermanito Keyne estuvieron en primerísima fila para aplaudirlo y darle su total apoyo en la ceremonia considerada como los Óscar del fútbol. Y, por supuesto, la abuela Fátima (73) también estuvo en la alfombra roja posando con su famoso nieto.