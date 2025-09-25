Gente

Nadia Ferreira está lista para ser anfitriona de Premios Juventud esta noche

Nuestra compatriota Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud esta noche en Panamá. La villarriqueña ya está lista para brillar, una vez más, en un evento internacional.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 08:00
¡Diosa paraguaya! Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud en Panamá.
¡Diosa paraguaya! Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud en Panamá.

Desde hace unos días, Nadia Ferreira se encuentra en Panamá, donde esta noche se realizará la gran gala de Premios Juventud. La paraguaya será una de las anfitrionas de la velada que reunirá a varias estrellas del mundo musical.

Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
Hace unas semanas, Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud.

Nadia Ferreira será host del evento junto a Alejandra Espinoza y Clarissa Molinas, con quienes estuvo ensayando arduamente para que esta noche todo salga perfecto en la transmisión a través de Univisión y Vix. “No puedo estar más feliz de compartir este escenario con mujeres tan talentosas y maravillosas”, expresó la Miss Universo Paraguay 2021 en sus redes.

Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molinas serán las anfitrionas de Premios Juventud. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molinas serán las anfitrionas de Premios Juventud.

¡Siempre enamorados! Nadia Ferreira y Marc Anthony.
Nadia Ferreira contó que no ve muy bien de lejos y por eso Marc Anthony le obsequió un teleprónter.

Recordemos que Nadia Ferreira además se preparó con su propio teleprónter, en su casa de Miami, para su trabajo como anfitriona de Premios Juventud. La virreina universal 2021 reveló que su esposo Marc Anthony le había regalado el aparato electrónico para otro compromiso similar.

