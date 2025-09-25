Nadia Ferreira está lista para ser anfitriona de Premios Juventud esta noche

Desde hace unos días, Nadia Ferreira se encuentra en Panamá, donde esta noche se realizará la gran gala de Premios Juventud. La paraguaya será una de las anfitrionas de la velada que reunirá a varias estrellas del mundo musical.

Lea más: Nadia Ferreira contó: “No veo muy bien de lejos” y por eso Marc Anthony le hizo un regalo muy especial

Nadia Ferreira será host del evento junto a Alejandra Espinoza y Clarissa Molinas, con quienes estuvo ensayando arduamente para que esta noche todo salga perfecto en la transmisión a través de Univisión y Vix. “No puedo estar más feliz de compartir este escenario con mujeres tan talentosas y maravillosas”, expresó la Miss Universo Paraguay 2021 en sus redes.

Lea más: Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

Recordemos que Nadia Ferreira además se preparó con su propio teleprónter, en su casa de Miami, para su trabajo como anfitriona de Premios Juventud. La virreina universal 2021 reveló que su esposo Marc Anthony le había regalado el aparato electrónico para otro compromiso similar.