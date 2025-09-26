De Nadia Ferreira a Maluma: Las celebridades en Premios Juventud
La alfombra azul de Premios Juventud 2025 vio pasar a una verdadera constelación de estrellas. ¡Sí! Entre las celebridades que llegaron deslumbrantes al Centro de Convenciones Figali estuvieron Nadia Ferreira, Marc Anthony, Maluma, Camilo y Nati Natasha. ¡Adelante!
Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 08:14
Anoche tuvo lugar la gala de entrega de Premios Juventud. La cita fue en Panamá, específicamente en el Centro de Convenciones Figali, donde se desplegó la gran alfombra azul que vio pasar a las celebridades latinas.