Gente

De Nadia Ferreira a Maluma: Las celebridades en Premios Juventud

La alfombra azul de Premios Juventud 2025 vio pasar a una verdadera constelación de estrellas. ¡Sí! Entre las celebridades que llegaron deslumbrantes al Centro de Convenciones Figali estuvieron Nadia Ferreira, Marc Anthony, Maluma, Camilo y Nati Natasha. ¡Adelante!

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 08:14
¡Diosa paraguaya! Nadia Ferreira llegó así de espléndida al Figali Convention Centre en Panamá. (MARTIN BERNETTI / AFP)
¡Diosa paraguaya! Nadia Ferreira llegó así de espléndida al Figali Convention Centre en Panamá. (MARTIN BERNETTI / AFP)224457+0000 MARTIN BERNETTI

Anoche tuvo lugar la gala de entrega de Premios Juventud. La cita fue en Panamá, específicamente en el Centro de Convenciones Figali, donde se desplegó la gran alfombra azul que vio pasar a las celebridades latinas.

¡Matador! El cantante Maluma posa durante la alfombra azul de los Premios Juventud en Ciudad de Panamá (Panamá). (EFE/ Bienvenido Velasco)
¡Matador! El cantante Maluma posa durante la alfombra azul de los Premios Juventud en Ciudad de Panamá (Panamá). (EFE/ Bienvenido Velasco)

Lea más: Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

Marc Anthony a su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)
Marc Anthony a su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)

La paraguaya Nadia Ferreira fue una de las anfitrionas de la noche y con su sensual vestido rojo se robó todos los flashes de los medios presentes en la gala de premiación.

Natti Natasha con su bebé a bordo en los Premios Juventud 2025. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Natti Natasha con su bebé a bordo en los Premios Juventud 2025. (MARTIN BERNETTI / AFP)

Maluma, Marc Anthony, Camilo y los chicos de Morat también marcaron presencia en Premios Juventud 2025 y fueron los más fotografiados de la noche.

El cantante Camilo también estuvo presente en los Premios Juventud en Ciudad de Panamá. (EFE/ Bienvenido Velasco)
El cantante Camilo también estuvo presente en los Premios Juventud en Ciudad de Panamá. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Lea más: Nadia Ferreira está lista para ser anfitriona de Premios Juventud esta noche

Los integrantes del grupo Morat posan juntos en la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)
Los integrantes del grupo Morat posan juntos en la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Nati Natasha, Emilia Mernes y la siempre vigente Gloria Trevi fueron otras estrellas que lucieron espléndidas en la alfombra azul del Centro de Convenciones Figali.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cantante argentina Emilia Mernes también marcó presencia en Premios Juventud 2025 en el Figali Convention Centre. (MARTIN BERNETTI / AFP)
La cantante argentina Emilia Mernes también marcó presencia en Premios Juventud 2025 en el Figali Convention Centre. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Carlos Vives también llegó muy sonriente a Panamá para ser parte de Premios Juventud. /EFE/ Bienvenido Velasco)
Carlos Vives también llegó muy sonriente a Panamá para ser parte de Premios Juventud. /EFE/ Bienvenido Velasco)
La cantante Gloria Trevi deslumbrante, como siempre, a su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)
La cantante Gloria Trevi deslumbrante, como siempre, a su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)
Enlace copiado