De Nadia Ferreira a Maluma: Las celebridades en Premios Juventud

Anoche tuvo lugar la gala de entrega de Premios Juventud. La cita fue en Panamá, específicamente en el Centro de Convenciones Figali, donde se desplegó la gran alfombra azul que vio pasar a las celebridades latinas.

La paraguaya Nadia Ferreira fue una de las anfitrionas de la noche y con su sensual vestido rojo se robó todos los flashes de los medios presentes en la gala de premiación.

Maluma, Marc Anthony, Camilo y los chicos de Morat también marcaron presencia en Premios Juventud 2025 y fueron los más fotografiados de la noche.

Nati Natasha, Emilia Mernes y la siempre vigente Gloria Trevi fueron otras estrellas que lucieron espléndidas en la alfombra azul del Centro de Convenciones Figali.

