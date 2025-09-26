Madonna y el simpático mensaje de cumpleaños dedicado a su hijo David

“¡Feliz cumpleaños, David! No hay nada que no puedas hacer”, comenzó escribiendo mamá Madonna en su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo en su cumpleaños número 20.

“Sabía que estabas destinado a la grandeza desde el momento en que te conocí, corriendo sin pañales, bebiendo Coca-Cola de un biberón. ¡¡¡Gánster!!!“, destacó Madonna en el simpático posteo de cumple.

Lea más: Madonna celebró los 13 años de sus gemelas Stella y Estere

David Banda, el joven de origen Malawi, fue adoptado por la icónica Madonna y su expareja Guy Ritchie en 2006, cuando apenas tenía un añito de vida.

Lea más: Madonna celebró sus 67 años asistiendo en familia a una carrera de caballos en Italia

Madonna es madre de Lourdes León, Rocco Ritchie, David, Mercy y las gemelas Stella y Estere. Los dos primeros son sus hijos biológicos, y los cuatro últimos sus hijos del corazón, pues fueron adoptados por la Reina del Pop.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy