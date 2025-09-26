Gente

Madonna y el simpático mensaje de cumpleaños dedicado a su hijo David

Madonna celebró los 20 años de su hijo David con unas bellas postales y un simpático mensaje en las redes. El joven fue adoptado por la Reina del Pop en el 2006.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 08:00
Madonna con su hijo David.
Madonna con su hijo David.Instagram/Madonna

“¡Feliz cumpleaños, David! No hay nada que no puedas hacer”, comenzó escribiendo mamá Madonna en su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo en su cumpleaños número 20.

“Sabía que estabas destinado a la grandeza desde el momento en que te conocí, corriendo sin pañales, bebiendo Coca-Cola de un biberón. ¡¡¡Gánster!!!“, destacó Madonna en el simpático posteo de cumple.

Lea más: Madonna celebró los 13 años de sus gemelas Stella y Estere

Mamá Madonna con el pequeño David en brazos, hace varios años. (Instagram/Madonna)
Mamá Madonna con el pequeño David en brazos, hace varios años. (Instagram/Madonna)

David Banda, el joven de origen Malawi, fue adoptado por la icónica Madonna y su expareja Guy Ritchie en 2006, cuando apenas tenía un añito de vida.

Lea más: Madonna celebró sus 67 años asistiendo en familia a una carrera de caballos en Italia

Madonna está muy orgullosa de su hijo David. (Instagram/Madonna)
Madonna está muy orgullosa de su hijo David. (Instagram/Madonna)

Madonna es madre de Lourdes León, Rocco Ritchie, David, Mercy y las gemelas Stella y Estere. Los dos primeros son sus hijos biológicos, y los cuatro últimos sus hijos del corazón, pues fueron adoptados por la Reina del Pop.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Madonna con sus hijos: Lola, Rocco, David Banda, Mercy James y las mellizas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)
Madonna con sus hijos: Lola, Rocco, David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)
Enlace copiado