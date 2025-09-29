Gente

Jennifer López sobre su divorcio de Ben Affleck: “Es lo mejor que me ha pasado”

Jennifer López hizo una confesión sobre su divorcio de Ben Affleck. La Diva del Bronx aseguró sin rodeos sobre su separación del famoso actor: “Es lo mejor que me ha pasado”.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 10:04
Jennifer López y Ben Affleck se divorciaron tras dos años de matrimonio. (Robyn BECK / AFP)
Jennifer López y Ben Affleck se casaron en 2022, pero el matrimonio duró muy poco y terminó en 2024. Ahora, JLo afirmó que esta decisión fue lo mejor que le ha pasado en la vida, porque aunque ha sido una situación muy difícil de atravesar, la ayudó a crecer.

“Me cambió, me ayudó a crecer de la forma en la que necesita crecer", aseguró Jennifer López sobre su divorcio de Ben Affleck. (VALERIE MACON / AFP)
Jennifer López fue entrevistada por Lee Cowan en el programa CBS News Sunday Morning, donde contó que fue duro separarse de Ben Affleck y que tras terminar la relación vivió momentos difíciles. Además, la Diva del Bronx aseguró que, aunque atravesó días complicados, el divorcio fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”.

"Me ayudó a crecer", dijo Jennifer López sobre su divorcio de Ben Affleck. (ETIENNE LAURENT / AFP)
Me cambió, me ayudó a crecer de la forma en la que necesita crecer. A ser más consciente de mí misma”, contó Jennifer López sobre el proceso de separación de Ben Affleck que dio comienzo a una nueva etapa de su vida.

