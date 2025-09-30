Fátima Román y Junior Rodríguez celebraron sus Bodas de Papel

El domingo 29 de setiembre de 2024 unieron sus vidas en matrimonio Fátima Román y Rubén Rodríguez Junior. La pareja que recibió hace un año la bendición nupcial ante el altar del Santuario Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Luque, se mostró feliz en las redes sociales al celebrar sus Bodas de Papel.

“Nuestro primer aniversario de esposos. Hoy 29/Septiembre, rememoramos el maravilloso momento de haber sellado nuestra unión matrimonial, hace un año vivíamos un momento cargado de emociones, dando un paso grandioso e importante en nuestras vidas, nuestra unión ante la Iglesia y la ley civil”, comenzó escribiendo la cantante Fátima Román en su cuenta de Instagram.

“Gracias a Dios por tantas bendiciones, a la familia, amigos, conocidos, seguidores y todos quienes nos acompañan con mucho, cariño y respeto siempre. Y a vos Esposo mío, gracias por todo el lenguaje del amor que me brindas día a día; Te amo Rubén Rodríguez”, destacó Fátima Román junto a las románticas postales del día del “sí, quiero”.

Por su parte, el enamorado esposo Junior Rodríguez expresó emocionado: “Hoy volvimos a la iglesia con el propósito de renovar lo que exactamente hace un año juramos ante Dios. ¡Nuestra unión! Nuestro matrimonio. Un paso más que importante en nuestras vidas. ¡Decidimos caminar juntos esta vida!“.

"Nuestro amor y admiración mutua nos unió hace años, pero hoy se cumple nuestro primer aniversario como marido y mujer, y estamos agradecidos a Dios y a la Virgen por cuidarnos y bendecirnos, a toda nuestra familia y amigos. Quienes están muy cerca nuestro saben cómo somos realmente y de qué está construida nuestra unión, que hoy día está fortalecida y bendecida”, continuó Rubén Rodríguez Junior en la red social de la camarita, donde además destacó: “Te amo Fátima Román. Gracias por este primer año juntos creciendo de la mano...”.