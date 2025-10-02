Gente

Lory Anderson cumplió 14 años de casada con su “persona favorita”

La carismática Loreley Anderson celebró su aniversario de bodas número 14 y escribió un tierno mensaje dirigido a su esposo. “¡Te amo Javier Omella, sos mi persona favorita!”, expresó la enamorada Lory.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 13:13
Lory Anderson recibe feliz sus 43 años de vida, rodeada de su esposo Javier Omella y sus hijos Martina y Felipe.
Lory Anderson y Javier Omella con los frutos de su amor: Martina y Felipe.Instagram/Lory Anderson

“¡Hace 14 años empezamos esta aventura juntos! ¡Te amo Javier Omella, sos mi persona favorita! Mi compañero, mi mejor amigo!“, escribió Lory Anderson en su cuenta de Instagram.

¡Felices los cuatro! Javier Omella, Lory Anderson y los peques Felipe y Martina posan sonrientes en sus recientes vacaciones en España. (Instagram/Lory Anderson)
¡Hermosa familia! Javier Omella y Lory Anderson con los peques Felipe y Martina. (Instagram/Lory Anderson)

“¡Y este es solo el comienzo porque todavía nos quedan muchos sueños y proyectos por cumplir juntos!“, destacó la conductora y actriz Lory Anderson en el mensaje dirigido a su esposo Javier Omella.

¡Hermosa familia! Lory Anderson y Javier Omella con sus hijos Martina y Felipe.
Lory Anderson y Javier Omella cumplen 14 años de casados y son los felices padres de Martina y Felipe.

Loreley Anderson Torchia y Javier Omella Herrero unieron sus vidas en matrimonio el 1 de octubre de 2011 en la Capilla Nuestra Señora de los Ángeles, en Ytu, Caacupé. Así que, ayer celebraron sus Bodas de Marfil rodeados de los frutos de su amor, los tiernos Martina y Felipe.

