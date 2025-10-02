Lory Anderson cumplió 14 años de casada con su “persona favorita”

“¡Hace 14 años empezamos esta aventura juntos! ¡Te amo Javier Omella, sos mi persona favorita! Mi compañero, mi mejor amigo!“, escribió Lory Anderson en su cuenta de Instagram.

Lea más: Lory Anderson cumple 43: “Solo puedo ser agradecida a la vida”

“¡Y este es solo el comienzo porque todavía nos quedan muchos sueños y proyectos por cumplir juntos!“, destacó la conductora y actriz Lory Anderson en el mensaje dirigido a su esposo Javier Omella.

Loreley Anderson Torchia y Javier Omella Herrero unieron sus vidas en matrimonio el 1 de octubre de 2011 en la Capilla Nuestra Señora de los Ángeles, en Ytu, Caacupé. Así que, ayer celebraron sus Bodas de Marfil rodeados de los frutos de su amor, los tiernos Martina y Felipe.