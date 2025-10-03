Rafael Nadal, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca

Rafa Nadal se convirtió en el primer deportista investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. El considerado mejor deportista español de todos los tiempos fue distinguido por la icónica casa de altos estudios por sus valores humanos y sus logros deportivos.

“𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼, 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱.Es un inmenso honor haber sido el primer deportista investido como Doctor Honoris Causa por esta universidad que ha dejado una huella tan profunda en la cultura, en la sociedad y en el pensamiento de España”, expresó Rafael Nadal en su cuenta de Instagram, donde además aseguró: “El deporte nos recuerda a diario, que más allá de nuestras diferencias, tenemos mucho en común. Nos enseña a respetar al rival, a competir con intensidad y deportividad y a celebrar no solo nuestras victorias, sino también a respetar y valorar el esfuerzo de los demás”.

“En un mundo que parece estar en constante división y polarización, creo firmemente que el deporte puede ser un puente y un espacio de encuentro que promueva la convivencia, la cordialidad y el respeto mutuo”, siguió escribiendo Rafa Nadal en sus redes, para finalmente destacar: “Gracias a la Universidad de Salamanca y a toda Salamanca por el cariño recibido. Este día me acompañará siempre y me anima a seguir siendo fiel a los valores que el deporte me ha enseñado. ¡Muchísimas gracias!“.