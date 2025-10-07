Lauren Graham recibió su estrella en el Paseo de la Fama

Lauren Graham (58), la actriz que durante siete temporadas dio vida a Lorelai en Gilmore Girls, hace unos días recibió feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Hoy, el Paseo de la Fama de Hollywood honró con orgullo a Lauren Graham con una estrella en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la televisión y el cine”, se puede leer en la cuenta de Instagram Hollywood Walk Of Fame.

“El trabajo de Lauren, sobre todo su icónico papel como Lorelai Gilmore, ha dejado una impresión duradera en el público de todo el mundo y sigue inspirando a futuras generaciones de narradores. La felicitamos por este merecido logro”, se destaca en el posteo de Hollywood Walk Of Fame que fue compartido por Lauren Graham.