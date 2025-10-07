Gente

Lauren Graham recibió su estrella en el Paseo de la Fama

Lauren Graham, una de las protagonistas de la icónica serie Gilmore Girls, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Pasá y mirá la fotos!

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 09:17
Lauren Graham posa con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Lauren Graham posa con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Monica Schipper/Getty Images/AFP) 193354+0000 MONICA SCHIPPER

Lauren Graham (58), la actriz que durante siete temporadas dio vida a Lorelai en Gilmore Girls, hace unos días recibió feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, Steve Nissen, la escritora Amy Sherman-Palladino, la actriz estadounidense Lauren Graham, el comediante Sam Pancake y el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, Jerry Newman, develan la estrella de Graham en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, Steve Nissen, la escritora Amy Sherman-Palladino, la actriz estadounidense Lauren Graham, el comediante Sam Pancake y el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, Jerry Newman, develan la estrella de Graham en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)

Lea más: ¡Gal Gadot ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!

“Hoy, el Paseo de la Fama de Hollywood honró con orgullo a Lauren Graham con una estrella en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la televisión y el cine”, se puede leer en la cuenta de Instagram Hollywood Walk Of Fame.

Lea más: Marc Anthony descubrió su estrella en el Paseo de la Fama acompañado de Nadia Ferreira

La actriz Lauren Graham dirigiéndose a los presentes en la ceremonia durante la cual recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)
La actriz Lauren Graham dirigiéndose a los presentes en la ceremonia durante la cual recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)

“El trabajo de Lauren, sobre todo su icónico papel como Lorelai Gilmore, ha dejado una impresión duradera en el público de todo el mundo y sigue inspirando a futuras generaciones de narradores. La felicitamos por este merecido logro”, se destaca en el posteo de Hollywood Walk Of Fame que fue compartido por Lauren Graham.

Enlace copiado