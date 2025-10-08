Amal y George Clooney, elegantes anfitriones de los Premios The Albies
La mediática pareja formada por Amal y George Clooney fue anfitriona de los Premios The Albies 2025, un evento organizado por la Fundación Clooney para la Justicia. Meg Ryan, Meryl Streep y Donatella Versace estuvieron presentes en la gala.
Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 10:49
El actor estadounidense George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, fueron los anfitriones de los Premios The Albies que reconocen la labor de aquellos que dedican su vida a la justicia. La cita fue en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, y hasta ahí llegaron varias celebridades.