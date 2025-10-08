Gente

Amal y George Clooney, elegantes anfitriones de los Premios The Albies

La mediática pareja formada por Amal y George Clooney fue anfitriona de los Premios The Albies 2025, un evento organizado por la Fundación Clooney para la Justicia. Meg Ryan, Meryl Streep y Donatella Versace estuvieron presentes en la gala.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 10:49
George Clooney y su esposa, Amal Clooney, posando muy elegantes a su llegada a los Premios Albies. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El actor estadounidense George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, fueron los anfitriones de los Premios The Albies que reconocen la labor de aquellos que dedican su vida a la justicia. La cita fue en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, y hasta ahí llegaron varias celebridades.

La actriz estadounidense Meryl Streep a su arribo a The Albies Awards en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La diseñadora de moda italiana Donatella Versace y el periodista Ibrahim Kamara posan en la alfombra roja de los Premios Albies en el Museo de Historia Natural de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La Fundación Clooney para la Justicia tiene el objetivo de brindar asistencia jurídica gratuita en más de 40 países en defensa de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

La actriz británica Hannah Waddingham también asistió deslumbrante a los Premios Albies en el Museo de Historia Natural de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Mery Streep, Donatella Versace, Meg Ryan, Hannah Waddingham, Jemima Goldsmith, Isla Fisher estuvieron presentes en la gala de los Premios The Albies 2025.

Los homenajeados, el periodista estadounidense Marty Baron, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, la filántropa estadounidense y defensora de la igualdad de género, Melinda French Gates; el presidente estadounidense de la Fundación Ford, Darren Walker, y la empresaria gambiana y activista por los derechos de las mujeres Fatou Baldeh posan con la abogada libanesa-británica Amal Clooney y el actor estadounidense George Clooney a su llegada para asistir a The Albies organizado por la Fundación Clooney en el Museo de Historia Natural de Londres. (HENRY NICHOLLS / AFP)
La socialité británica Jemima Goldsmith no se perdió la gala de entrega de los Premios Albies en el Museo de Historia Natural de Londres. EFE/EPA/NEIL HALL)
La icónica actriz Meg Ryan posa sonriente a su llegada a The Albies Awards en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La actriz australiana Isla Fisher a su paso por la red carpet de The Albies Awards 2025. (EFE/EPA/NEIL HALL)
