Amal y George Clooney, elegantes anfitriones de los Premios The Albies

El actor estadounidense George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, fueron los anfitriones de los Premios The Albies que reconocen la labor de aquellos que dedican su vida a la justicia. La cita fue en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, y hasta ahí llegaron varias celebridades.

La Fundación Clooney para la Justicia tiene el objetivo de brindar asistencia jurídica gratuita en más de 40 países en defensa de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

Mery Streep, Donatella Versace, Meg Ryan, Hannah Waddingham, Jemima Goldsmith, Isla Fisher estuvieron presentes en la gala de los Premios The Albies 2025.

