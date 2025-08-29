George Clooney se mostró muy romántico en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia

George Clooney y Amal Clooney llegaron muy elegantes al Festival de Cine de Venecia. El actor se mostró más romántico y enamorado que nunca en la alfombra roja. Es más, no dudó en besar la mano de su esposa ante los cientos de fotógrafos apostados en la red carpet.