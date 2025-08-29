Gente

George Clooney se mostró muy romántico en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia

George Clooney y Amal Clooney llegaron muy elegantes al Festival de Cine de Venecia. El actor se mostró más romántico y enamorado que nunca en la alfombra roja. Es más, no dudó en besar la mano de su esposa ante los cientos de fotógrafos apostados en la red carpet.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 09:00
¡Enamorados en Venecia! George Clooney y Amal Clooney. (Tiziana FABI / AFP)
El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney pasaron muy elegantes por la alfombra roja del Lido de Venecia y se llevaron todos los flashes de los medios presentes.

¡Miradas cómplices! George Clooney y su esposa Amal Alamuddin en la premier de 'Jay Kelly'. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
George Clooney y Amal Clooney posaron felices para los medios de prensa presentes en el Festival de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
La famosa parejita llegó para la proyección de la película Jay Kelly, presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. Y en todo momento, George Clooney y Amal Clooney derrocharon amor y complicidad, así como se pueden ver en las postales que les mostramos.

De la manito. Así estuvieron en todo momento George Clooney y Amal Alamuddin en la red carpet veneciana. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Sin lugar a dudas, George Clooney y su esposa Amal Clooney se robaron todos los flashes a su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. (Stefano RELLANDINI / AFP)
El actor estadounidense George Clooney toma la mano de su esposa Amal Clooney mientras caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película "Jay Kelly", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
George Clooney y Amal Alamuddin llevan 12 años juntos. Los tortolitos se conocieron en 2013 en Italia mediante un amigo en común y se casaron en Venecia en 2014. Los mediáticos George y Amal son padres de los mellizos Alexander y Ella, nacidos en 2017.

