Escándalo preboda: novio de Bethania Borba rompe el silencio tras rumores de infidelidad

A semanas de su esperado enlace matrimonial, Jorge Escobar, el prometido de la ex miss y reina de belleza Bethania Borba, emitió un comunicado público en redes sociales abordando directamente los rumores de infidelidad que sacudieron su relación. En un mensaje cargado de arrepentimiento, el joven asume “100% la responsabilidad” de sus errores, pidiendo perdón a Bethania y a sus seguidores, y asegurando que la pareja sigue unida.

12 de octubre de 2025 - 12:39
Jorge Escobar y Bethania Borba se casarán el sábado 1 de noviembre.
La polémica estalló en los últimos días, poniendo en jaque uno de los romances más seguidos del espectáculo paraguayo. Bethania Borba, reconocida no solo por su éxito en redes sociales, sino también por su trayectoria como miss y su impecable imagen pública, se vio envuelta en una situación delicada cuando trascendieron especulaciones sobre una posible deslealtad por parte de su futuro esposo, Jorge Escobar. La noticia generó un revuelo inmediato, especialmente en un momento tan crucial como la antesala de su boda.

El comunicado que busca calmar las aguas

Tras días de miles de especulaciones y con fotos y videos recorriendo las redes sociales, Jorge Escobar. optó por la vía pública para enfrentar la crisis, publicando un extenso mensaje en sus redes sociales.

En él, confiesa haber cometido un “error del cual me hago 100% responsable”, admitiendo haber actuado de forma “incorrecta” y pidiendo “perdón públicamente” a Bethania por haberla “lesionado” y “lastimado su corazón”.

El comunicado de Jorge Escobar en Instagram.
El joven expresa sentirse “profundamente decepcionado y avergonzado” de sí mismo, reconociendo que su pareja “no merece seguir sufriendo ataques”. Sin embargo, el comunicado también reafirma el amor del novio por Bethania “con todas mis fuerzas” y asegura que, tras un período de intimidad para abordar el asunto, la pareja ha decidido “seguir juntos”.

Finalmente, Jorge Escobar. recalca que este será el “único comunicado sobre el tema”, dando por “cerrado este capítulo en público” y agradeciendo las oraciones y buenos deseos de sus seguidores.

Este paso busca no solo transparentar la situación, sino también blindar la relación ante el escrutinio mediático a pocos días de la que prometía ser una de las bodas del año.

