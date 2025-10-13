Gente

De George Clooney a Greta Gerwig, la premier de Jay Kelly reunió a las celebridades en Londres

Por la alfombra roja de la premier de la película Jey Kelly en Londres pasaron celebridades de la talla de George Clooney, Adam Sandler, Isla Fisher y Greta Gerwig. ¡Adelante!

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 09:39
Amal Clooney y George Clooney llegando a la proyección de gala de Jay Kelly durante el Festival de Cine de Londres.
La proyección de gala de Jay Kelly en el marco del Festival de Cine de Londres convocó a una verdadera constelación de estrellas en el Royal Festival Hall en Gran Bretaña.

Adam Sandler y su esposa Jackie Sandler posan felices en la red carpet de Jay Kelly en el London Film Festival. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
El actor estadounidense George Clooney y su esposa la abogada Amal Clooney asistieron muy elegantes a la premier de Jay Kelly. Así también lo hicieron Adam Sandler y Jackie Sandler, quienes lucieron sus mejores galas en la edición número 69 del Festival de Cine de Londres, se desarrollará hasta el próximo 19 de octubre.

La actriz australiana Isla Fisher a su llegada a la red carpet de la premier de gala de Jay Kelly" en Londres. (HENRY NICHOLLS / AFP)
Los directores estadounidenses Greta Gerwig y Noah Baumbach asistieron a la proyección de gala de Jay Kelly durante el Festival de Cine de Londres, en el Royal Festival Hall de Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
La actriz Isla Fisher y la directora Greta Gerwig, así como Noah Baumbach, Alex Garret, Louis Partridge y Lenny Henry tampoco se perdieron el estreno londinense de Jay Kelly.

La actriz Alex Jarrett no se perdió la premier londinense de Jay Kelly. (HENRY NICHOLLS / AFP)
El actor inglés Louis Partridge en la alfombra roja del filme Jay Kelly en el London Film Festival. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
El actor británico Lenny Henry, feliz en el estreno de gala de Jay Kelly en el marco del London Film Festival 2025. (HENRY NICHOLLS / AFP)
