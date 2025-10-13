De George Clooney a Greta Gerwig, la premier de Jay Kelly reunió a las celebridades en Londres
Por la alfombra roja de la premier de la película Jey Kelly en Londres pasaron celebridades de la talla de George Clooney, Adam Sandler, Isla Fisher y Greta Gerwig. ¡Adelante!
Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 09:39
La proyección de gala de Jay Kelly en el marco del Festival de Cine de Londres convocó a una verdadera constelación de estrellas en el Royal Festival Hall en Gran Bretaña.
El actor estadounidense George Clooney y su esposa la abogada Amal Clooney asistieron muy elegantes a la premier de Jay Kelly. Así también lo hicieron Adam Sandler y Jackie Sandler, quienes lucieron sus mejores galas en la edición número 69 del Festival de Cine de Londres, se desarrollará hasta el próximo 19 de octubre.