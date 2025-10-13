Gente

Nicki Nicole y Lamine Yamal, cada día más enamorados

La cantante argentina Nicki Nicole (25) y el futbolista Lamine Yamal (18) se muestran cada vez más enamorados. Ahora, el jugador del Barcelona compartió románticas imágenes en su cuenta de Instagram. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 10:17
Nicki Nicole y Lamine Yamal derrochan amor en las redes.
Nicki Nicole y Lamine Yamal derrochan amor en las redes.Instagram/Lamine Yamal

A finales de agosto, Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su noviazgo tras semanas de especulaciones sobre el romance entre la argentina y el español.

¡Enamorados! Nicki Nicole y Lamine Yamal. (Instagram/Lamine Yamal)
¡Enamorados! Nicki Nicole y Lamine Yamal. (Instagram/Lamine Yamal)

Y hace unas horas, el delantero del Barcelona compartió orgulloso algunas postales con su novia. En las imágenes podemos ver a Nicki Nicole y Lamine Yamal muy enamorados, compartiendo besos y abrazos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal derrochan amor en las redes.
Collage de fotos publicado por el enamorado futbolista Lamine Yamal. (Instagram/Lamine Yamal)

Paseos en yate y helicóptero, salidas románticas, risas y miradas cómplices confirman que Nicki Nicole y Lamine Yamal están disfrutando al máximo de su romance, en el tiempo libre que tienen entre las actuaciones de la cantante argentina y los partidos del futbolista español.

