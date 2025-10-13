Nicki Nicole y Lamine Yamal, cada día más enamorados

A finales de agosto, Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su noviazgo tras semanas de especulaciones sobre el romance entre la argentina y el español.

Lea más: ¡Nicki Nicole y Lamine Yamal confirman su noviazgo!

Y hace unas horas, el delantero del Barcelona compartió orgulloso algunas postales con su novia. En las imágenes podemos ver a Nicki Nicole y Lamine Yamal muy enamorados, compartiendo besos y abrazos.

Paseos en yate y helicóptero, salidas románticas, risas y miradas cómplices confirman que Nicki Nicole y Lamine Yamal están disfrutando al máximo de su romance, en el tiempo libre que tienen entre las actuaciones de la cantante argentina y los partidos del futbolista español.