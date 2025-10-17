Gente

Nadia Ferreira y Marquito visitaron nuevamente Disney World

La villarriqueña Nadia Ferreira y su hijo Marquito fueron de paseo a Disney World. Pero no lo hicieron solitos, pues los acompañó abuela Ludy Ferreira. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 16:14
Nadia Ferreira y Marquito junto al icónico ratón Mickey.
Nadia Ferreira fue con Marquito a Disney World a pasar momentos mágicos e inolvidables. Además, disfrutaron de la compañía de Ludy Ferreira, mamá de la vicerreina universal 2021.

Nadia Ferreira con su madre Ludy Ferreira y el dulce Marquito. (Instagram/Ludy Ferreira)
La Miss Universo Paraguay 2011 junto a su hijo de dos años y su madre llegaron a Walt Disney World en una cómoda casa rodante, por lo que vimos en las imágenes compartidas por Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram.

Una postal llena de amor. Nadia Ferreira con su hijo Marquito en Disney World. (Instagram/Nadia Ferreira)
La orgullosa mamá Nadia Ferreira posó con Marquito en diversos puntos del mágico parque de diversiones. Y, por supuesto, madre e hijo se fotografiaron junto al icónico ratón Mickey.

Marquito Muñiz Ferreira paseando cómodamente en su carrito y viendo las atracciones que ofrece Disney. (Instagram/Nadia Ferreira)
“Coleccionando momentos. ¡Repetimos aventura en Disney! Segunda vuelta con mi nieto…. y la magia sigue intacta (¡aunque los pies ya no tanto!) ¡Que nunca falten las risas, los abrazos con mi nieto, por muchas aventuras más contigo!“, escribió abuela Ludy Ferreira en sus redes.

Nadia Ferreira y Marquito disfrutando toda la magia de Disney. (Instagram/Nadia Ferreira)
Recordemos que hace un año, en octubre de 2024, Nadia Ferreira y Marc Anthony ya fueron al lugar de ensueños con Marquito.