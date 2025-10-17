Nadia Ferreira y Marquito visitaron nuevamente Disney World

Nadia Ferreira fue con Marquito a Disney World a pasar momentos mágicos e inolvidables. Además, disfrutaron de la compañía de Ludy Ferreira, mamá de la vicerreina universal 2021.

La Miss Universo Paraguay 2011 junto a su hijo de dos años y su madre llegaron a Walt Disney World en una cómoda casa rodante, por lo que vimos en las imágenes compartidas por Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram.

La orgullosa mamá Nadia Ferreira posó con Marquito en diversos puntos del mágico parque de diversiones. Y, por supuesto, madre e hijo se fotografiaron junto al icónico ratón Mickey.

“Coleccionando momentos. ¡Repetimos aventura en Disney! Segunda vuelta con mi nieto…. y la magia sigue intacta (¡aunque los pies ya no tanto!) ¡Que nunca falten las risas, los abrazos con mi nieto, por muchas aventuras más contigo!“, escribió abuela Ludy Ferreira en sus redes.

Recordemos que hace un año, en octubre de 2024, Nadia Ferreira y Marc Anthony ya fueron al lugar de ensueños con Marquito.