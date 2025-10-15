Gente

Miami declara el 14 de octubre como el “Día de Nadia Ferreira”

El condado de Miami-Dade declaró el 14 de octubre como el “Día de Nadia Ferreira”. “Me siento profundamente agradecida, orgullosa y lo recibo con toda humildad”, expresó la paraguaya en sus redes.

15 de octubre de 2025 - 16:57
La paraguaya Nadia Ferreira posa orgullosa con la proclamación oficial de Miami-Dade County que establece el 14 de octubre como el Día de Nadia Ferreira en Miami.
“¡Todavía no puedo creer lo que acaba de pasar! Tuve el inmenso honor de recibir una proclamación oficial de Miami-Dade County, estableciendo el 14 de octubre como el Día de Nadia Ferreira en Miami", contó emocionada la Miss Universo Paraguay 2021 en sus redes sociales.

Nadia Ferreira recibiendo asombrada la proclamación oficial de Miami-Dade County que establece el 14 de octubre como su día. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony posó orgulloso junto a su esposa Nadia Ferreira. (Instagram/Nadia Ferreira)
“Me siento profundamente agradecida, orgullosa y lo recibo con toda humildad”, destacó Nadia Ferreira al tiempo de expresar: “Y la felicidad fue doble porque también celebramos el lanzamiento de mi nueva portada en Imagen Miami en el marco del Mes de la Hispanidad”.

Ludy Ferreira acompañó a su Nadia Ferreira en tan importante ocasión. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira estuvo acompañada de su esposo Marc Anthony y su madre Ludy Ferreira en tan importante ceremonia, durante la cual el 14 de octubre se declaró el “Día de Nadia Ferreira” en Miami.