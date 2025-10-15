Miami declara el 14 de octubre como el “Día de Nadia Ferreira”

“¡Todavía no puedo creer lo que acaba de pasar! Tuve el inmenso honor de recibir una proclamación oficial de Miami-Dade County, estableciendo el 14 de octubre como el Día de Nadia Ferreira en Miami", contó emocionada la Miss Universo Paraguay 2021 en sus redes sociales.

Lea más: ¡Mirá el bailecito de Nadia Ferreira en TikTok!

“Me siento profundamente agradecida, orgullosa y lo recibo con toda humildad”, destacó Nadia Ferreira al tiempo de expresar: “Y la felicidad fue doble porque también celebramos el lanzamiento de mi nueva portada en Imagen Miami en el marco del Mes de la Hispanidad”.

Lea más: Nadia Ferreira fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares

Nadia Ferreira estuvo acompañada de su esposo Marc Anthony y su madre Ludy Ferreira en tan importante ceremonia, durante la cual el 14 de octubre se declaró el “Día de Nadia Ferreira” en Miami.