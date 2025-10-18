Gente

El hijo paraguayo de la famosa actriz Frances McDorman se comprometió en Reino Unido

Pedro McDormand Coen, hijo de la icónica actriz de Hollywood Frances McDorman y el director de cine Joel Coen, se comprometió con su novia Cynthia Ramírez en Inglaterra, Reino Unido. ¡Mirá las románticas postales!

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 08:46
Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez brindando tras su compromiso en Reino Unido.
Los paraguayos Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez se comprometieron en Inglaterra, Reino Unido. Así lo anunciaron en sus respectivas cuentas de Instagram, donde junto a románticas postales se puede leer: “Por siempre contigo”.

¡Romántica postal! Pedro McDormand Coen pidiendo matrimonio a Cynthia Ramírez. (Instagram/Pedro McDormand Coen)
Los futuros esposos Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez recibieron en las redes sociales las felicitaciones de emblemáticos compatriotas, como a guitarrista Berta Rojas, la actriz Loren Acuña y la directora de cine Tana Schémbori.

Frances McDormand posa con su hijo paraguayo Pedro McDormand Coen y su novia, también paraguaya, Cynthia Ramírez.
Pedro McDormand Coen es paraguayo y en 1994 fue adoptado por la famosa la actriz y productora estadounidense Frances McDormand, ganadora de tres Premios Óscar, y el director de cine Joel Coen.

¡Linda parejita! Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez caminando de la mano el día de su compromiso. (Instagram/Pedro McDormand Coen)
Hace ya unos años, Pedro McDormand está de novio con una joven también de sangre guaraní, Cynthia Ramírez, con quien en breve contraerá matrimonio.

