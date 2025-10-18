El hijo paraguayo de la famosa actriz Frances McDorman se comprometió en Reino Unido

Los paraguayos Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez se comprometieron en Inglaterra, Reino Unido. Así lo anunciaron en sus respectivas cuentas de Instagram, donde junto a románticas postales se puede leer: “Por siempre contigo”.

Los futuros esposos Pedro McDormand Coen y Cynthia Ramírez recibieron en las redes sociales las felicitaciones de emblemáticos compatriotas, como a guitarrista Berta Rojas, la actriz Loren Acuña y la directora de cine Tana Schémbori.

Pedro McDormand Coen es paraguayo y en 1994 fue adoptado por la famosa la actriz y productora estadounidense Frances McDormand, ganadora de tres Premios Óscar, y el director de cine Joel Coen.

Hace ya unos años, Pedro McDormand está de novio con una joven también de sangre guaraní, Cynthia Ramírez, con quien en breve contraerá matrimonio.

