Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, está nuevamente en la dulce espera

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano anunció que está en la dulce espera de su segundo hijo. Hace solo una semana, su primogénito Mauricio Jesús cumplió un año de vida y pronto será hermanito mayor.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 14:20
Daisy Lezcano y Hernán Bogarín esperan felices a su segundo hijo. Pronto, Mauricio Jesús será hermanito mayor.
Daisy Lezcano y Hernán Bogarín esperan felices a su segundo hijo. Pronto, Mauricio Jesús será hermanito mayor.

Daisy Lezcano hoy dio una tierna noticia a sus seguidores de Instagram. Es que la exreina de belleza y actual conductora reveló emocionada que está embarazada, aguardando feliz su segundo hijo.

En pocos meses más, Mauri tendrá un nuevo compañerito de travesuras. (Instagram/Daisy Lezcano)
En pocos meses más, Mauri tendrá un nuevo compañerito de travesuras.

¡Sorpresa! Mauri quiere contarles que ya es hermano mayor. Dios nos regala una nueva bendición. Les amo", escribió Daisy Lezcano junto a las bellas postales donde se la ve sonriente junto a su primogénito y su esposo Hernán Bogarín.

“El secreto mejor guardado ha sido revelado”, destacó la Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano juntos a las fotografías familiares donde los tres muestran la imagen de la ecografía donde se ve al bebé en camino.

La orgullosa mamá Daisy Lezcano con Mauri en brazos. (Instagram/Daisy Lezcano)
La orgullosa mamá Daisy Lezcano con Mauri en brazos y su bebé a bordo.

Hace solo una semana publicábamos que Mauricio Jesús, el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, cumplía un año de vida. Ahora, les anunciamos que pronto los Bogarín-Lezcano serán cuatro. ¡Felicitaciones!

