Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, está nuevamente en la dulce espera

Daisy Lezcano hoy dio una tierna noticia a sus seguidores de Instagram. Es que la exreina de belleza y actual conductora reveló emocionada que está embarazada, aguardando feliz su segundo hijo.

“¡Sorpresa! Mauri quiere contarles que ya es hermano mayor. Dios nos regala una nueva bendición. Les amo", escribió Daisy Lezcano junto a las bellas postales donde se la ve sonriente junto a su primogénito y su esposo Hernán Bogarín.

“El secreto mejor guardado ha sido revelado”, destacó la Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano juntos a las fotografías familiares donde los tres muestran la imagen de la ecografía donde se ve al bebé en camino.

Hace solo una semana publicábamos que Mauricio Jesús, el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, cumplía un año de vida. Ahora, les anunciamos que pronto los Bogarín-Lezcano serán cuatro. ¡Felicitaciones!

