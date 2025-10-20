Gente

Stephi Ríos e Iván “Tito” Torres revelaron el sexo de su bebé en camino

La mediática parejita formada por Stephanie Ríos y el futbolista Iván “Tito” Torres revelaron el sexo del bebé que aguardan ansiosos y felices. Seguí leyendo para saber si baby Torres-Ríos será nena o nene...

20 de octubre de 2025 - 11:30

En el marco de una íntima reunión familiar en los jardines de su residencia, Stephi Ríos y Tito Torres revelaron el sexo del aguardado bebé que llegará en marzo del 2026.

Stephanie Ríos e Iván Torres estuvieron rodeados de los tres hermanitos que esperan con mucho amor al nuevo integrante de la familia. Además de los felices abuelos y tíos.

Papá Tito Torres fue el encardo de chutar la pelota para revelar el sexo del bebé en camino. (Instagram/Stephanie Ríos)
“Se sigue pintando de azul nuestros días. Los planes de Dios son perfectos. Se agranda la familia con un príncipe más en nuestras vidas”, publicaron Stephi Ríos e Iván Torres en sus respectivas cuentas de Instagram para anunciar que el bebé en camino es un niño.

Momento exacto donde Iván Torres y Stephi Ríos revelan que un varoncito se sumará a la familia. (Instagram/Stephanie Ríos)
“Te amamos bebito hermoso y esperadísimo por tus papis y hermanos. Ya puedo armar el equipo de fútbol. ‘Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte’, Salmos 127:3″, se puede leer en el posteo conjunto de Stephi Ríos y Tito Torres donde revelan que pronto otro varoncito se sumará a las travesuras de los hermanos mayores Elías, Emmanuel y Piero.

