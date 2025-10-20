Tere Franco llega a Cardinal Romance con su cargamento de “Vitaminas”

A horas del regreso del emblemático programa “Vitaminas” a Cardinal Romance, conversamos con su conductora Tere Franco, quien muy feliz nos dijo: “Estoy súper emocionada, motivada, con toda la energía. Es un sueño impensado hecho realidad y me siento muy agradecida”.

¿Cuántos años tiene tu icónico programa “Vitaminas”?, preguntamos a Tere Franco y rápidamente nos respondió con una gran sonrisa: “‘Vitaminas’ nació el 23 de febrero de 1998 y fue hasta el 2013. Habría que hacer la cuenta...”.

Además, la conductora de Cardinal Romance nos recordó cómo nació el nombre de su programa hace ya 27 años. “El nombre ‘Vitaminas’ fue inspirado en un tema del grupo Soda Stereo y junto al productor de entonces, Óscar Ramírez, le pusimos ese nombre. También porque siempre fue en horario central de la tarde y la temática del programa era pasar temas románticos, actuales y clásicos, pero con una locución ágil”.

Tere Franco se caracteriza por su fluida interacción con sus fieles oyentes y ahora espera que se sumen más amigos a las tardes vitaminosas de la 98.5 FM. “¡Mirá, tengo muchos seguidores que ya me dijeron que están firmes para mi vuelta! Y, obviamente, espero seguir ganando amigos y ser parte de sus tardes. ¡Sé que así será, sin dudas!“.

Tere Franco se reencontrará con “Los Vitaminosos”

La conductora Tere Franco espera ansiosa el reencuentro con sus oyentes, que se dará esta tarde luego de “más o menos 2 años y medio, porque estuve haciendo otro programa en otra frecuencia y ahí se sumaron ‘Los Vitaminosos’ también”.

Y, por supuesto, quisimos saber qué promete Tere Franco a sus seguidores de siempre. “¡Les prometo buena compañía, mucha energía, empatía y, por sobre todo, ser Yo, la misma que conocen!“, expresó la conductora de ”Vitaminas" al tiempo de destacar: “Los espero todas las tardes de 15:00 a 18:00 con la mejor música programada por Fredy Ramírez, que sabe mucho, y estar en contacto con ellos para poder complacerles sus canciones”.

Antes de despedirse de ABC Digital, Tere Franco dejó este mensaje a nuestros lectores: “¡Quiero volver a estar en cada casa, en las oficinas, en el parque, o acompañando sus viajes, como antes! Vitaminas, donde el sol siempre está“.

Ya saben, si quieren una buena dosis de “Vitaminas” para recargar energías y seguir la jornada con buena onda y excelente música romántica, no olviden escuchar a Tere Franco, quien con su inconfundible voz nos alegrará las tardes por la 98.5 FM.