Adela Mercado y las mágicas siestas en Cardinal Romance: “Tres horas con el público más bonito”

“Estoy muy contenta de poder disfrutar de un espacio íntimo y seguro para los oyentes, donde la música y las historias de amor (y desamor) sirvan como un espejo de sus propias vidas”, expresó feliz Adela Mercado tras su llegada a Cardinal Romance con “A de la Tarde”.

El programa que va de 12.00 a 15.00, de lunes a viernes, por la 98.5 FM ofrece solo lo mejor a sus oyentes. “Tenemos​ variedad de temas con segmentos dinámicos, que mezclan baladas clásicas con lanzamientos actuales, consejos de relaciones, y anécdotas ligeras. Nada de esto podría ser real sin la sapientia de Wilson Ramírez, encargado artístico; Freddy Ramírez, programador, y de mi partnair en control central, Kike Alfonso“, señaló Adela Mercado.

Al consultarle cómo se dará la interacción con el público de Cardinal Romance, Adela Mercado aseguró: “Interactuaré de forma genuina, auténtica, como me caracteriza desde mucho tiempo atrás. El oyente participará activamente a través de mensajes, llamadas y redes sociales, creando una verdadera comunidad siestera-tarde”.

Adela Mercado también nos contó qué significa para ella sumarse a Cardinal Romance: ​“Estoy muy entusiasmada con el compromiso y la seguridad de que la pasión por la radio y esta magnífica ocasión de estar tres horas con el público más bonito, que me acompañará en su sobremesa, descanso, aunque no tanto, porque se enganchará desde el inicio hasta el fin con A de la Tarde. ¡Tengo garantizado un rating fiel al mediodía, en el nombre de Dios! Y por la mejor FM de todos los tiempos, Cardinal Romance, 98.5″.

Así que, si quieren escuchar las mejores canciones románticas y la dulce voz de Adela Mercado solo deben sintonizar Cardinal Romance desde el mediodía para disfrutar de una mágica siesta por la 98.5 FM.