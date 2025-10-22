La princesa Alexandra de Luxemburgo ya tiene a su segundo hijo en brazos

Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory se convirtieron en padres por segunda vez. El esperado principito legó al mundo el 17 de octubre y sus padres le pusieron el nombre de Hélie.
El nuevo integrante de la familia ducal de Luxemburgo llega para sumarse a las travesuras de su hermanita mayor Victorie, de 1 año y cinco meses.
Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory tras unos años de noviazgo unieron sus vidas en matrimonio el 22 de abril de 2023. Ahora, a dos años y medio de su boda, la pareja ya suma dos hijos, Victorie y el recién nacido Hélie.