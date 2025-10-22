Gente

La princesa Alexandra de Luxemburgo ya tiene a su segundo hijo en brazos

La princesa Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory dieron la bienvenida a su segundo hijo. El bebé es el noveno nieto de Enrique y María Teresa de Luxemburgo.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 09:02
La princesa Alexandra de Luxemburgo está en la dulce espera de su segundo hijo. (Instagram/Cour grand-ducale Luxembourg)
Alexandra de Luxemburgo ya tiene a su segundo hijo en brazos. (Instagram/Cour grand-ducale Luxembourg)Sophie Margue

Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory se convirtieron en padres por segunda vez. El esperado principito legó al mundo el 17 de octubre y sus padres le pusieron el nombre de Hélie.

El nuevo integrante de la familia ducal de Luxemburgo llega para sumarse a las travesuras de su hermanita mayor Victorie, de 1 año y cinco meses.

Lea más: La princesa Alexandra de Luxemburgo espera su segundo hijo

Así anunciaron la llegada de Hélie en la cuenta de Instagram del Gran Ducado de Luxemburgo. (Instagram/Cour grand-ducale Luxembourg)
Así anunciaron la llegada de Hélie en la cuenta de Instagram del Gran Ducado de Luxemburgo. (Instagram/Cour grand-ducale Luxembourg)

Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory tras unos años de noviazgo unieron sus vidas en matrimonio el 22 de abril de 2023. Ahora, a dos años y medio de su boda, la pareja ya suma dos hijos, Victorie y el recién nacido Hélie.