Conocé un poco más al emblemático humorista Albert Benítez

Albert Benítez comenzó a ser mediático a finales de los 80, cuando daba sus primeros pasos en los escenarios con el icónico grupo Ab Ovo. El querido humorista sigue tan vigente y cada día cosecha más seguidores de todas las edades en las redes sociales. Y para que sus nuevos fans lo conozcan un poco más, ABC Digital conversó con Albert.

Al iniciar la charla le preguntamos qué recuerda de aquella época de sus inicios con Ab Ovo. “Fueron 30 años de aquel icónico grupo. ¡30 años! Y recuerdo que…recuerdo... bueno en realidad después de 30 años no me recuerdo", nos dijo Albert Benítez con una dosis de buen humor.

Y ante el pedido de que nos cuente alguna de las varias anécdotas divertidas de su vida de humorista, Albert Benítez no dudó es responder: “Tengo anotada esa respuesta por si alguien me hacía esa pregunta, y dice: ‘Aquella vez en tuvimos que actuar en la madrugada del Año Nuevo en un boliche de Pedro Juan Caballero, y en el segundo sketch nos dimos cuenta que el público un poco tomado ya, quería mas bien bailar y nos lo demostraba de maneras sutiles: lanzamiento de latitas de cerveza, silbidos, epítetos de grueso calibre, etc. Pero fue cuando vimos algunos punteros láser en nuestros pechos, que decidimos hacerles caso y nos retiramos haciendo cuerpo a tierra y marcha rastreante’”.

Albert sigue haciendo de las suyas

Albert, ¿seguís haciendo humor político con tus escraches musicales? “Estoy juntando material para canalizar los escraches en un próximo show en teatro, cuyo nombre no puedo decir porque aún no lo sé”, declaró entre risas.

También quisimos saber si desde niño le gustaron los medios de comunicación, pues su vida actual gira en torno a ellos. “De chico me gustaban las chicas. Ahora me gustan las grandes, y la comunicación es un excelente medio para acercarme”, señaló riendo Albert Benítez, a quien además preguntamos cuántos años lleva como conductor y luego de pensar un rato expresó: “Medio que no me acuerdo ya… ¿Viste el tema del alemán?“.

El lado más personal de Albert

Alberto Benítez Brugada es médico y en algún momento de su vida se dedicó a esa profesión: “Me recibí de médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, ejercí un tiempito y luego tuve que alejarme mucho tiempo. Últimamente retomando mi profesión de a poquito, pasito a pasito, suav… (en fin)"

El emblemático humorista Albert Benítez también nos reveló: “Actualmente estoy separado en buenos términos. Tengo 2 hijos: Paty y Alberto (yo me llamo como él también) y un nieto, Leonardo Alberto (curiosamente también me llamo como él).

Con respecto a lo que más le gusta hacer a Albert Benítez en su tiempo libre aseguró sin vueltas: “Me gusta jugar al fútbol. Un dato curioso, soy goleador de mi equipo en el exa pero al parecer, valoran más mi apoyo desde el banco de suplentes”.

Y ante la interrogante ¿Cuál es tu secreto para seguir siempre vigente?, Albert Benítez señaló: “La verdad, no es ningún secreto, solo que no quiero contar para que no se sepa”.

Incursionará en el streaming

Por otro lado, sobre lo se viene en su vida a nivel personal y profesional, el simpático Albert Benítez nos adelantó: “Estoy incursionando en el yoga y en el mindfullnes para encontrar algunas respuestas en relación al sentido de la vida. Además, estoy incursionando en el formato streaming también esperando encontrar algunas respuestas con relación a: ¿¡qué lo que es eso!?"

Desde este lunes 27 de octubre, Albert Benítez estará en el streaming de ABC y frente a este nuevo desafío en su carrera como conductor le preguntamos cómo se siente. “¡Al comienzo tenía un poco de miedo, pero ahora ya me entró el pánico y el terror!”.

“De todas maneras, voy a estar con una genia de la comunicación, el humor y la espontaneidad, Belén Bogado, y de un excelente equipo, así que en ese sentido, espero que no se note tanto mi delicado estado emocional”, finalizó Albert Benítez con su característico toque de humor.