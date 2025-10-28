Pablo Guerrero y los domingos “A Pura Naftalina” por Cardinal Romance

Pablo Guerrero estrenó su programa “A Pura Naftalina” por Cardinal Romance el pasado domingo y ahora nos cuenta cómo le fue en su desembarco en la estación más romántica del dial. “Súper bien. La conexión con la audiencia fue magnífica porque esas músicas románticas de décadas pasadas te transportan a este tiempo. Muy feliz realmente”, expresó el conductor.

Los domingos de 8.00 a 12.00 por la 98.5 FM los oyentes pueden disfrutar “Una rica y variada colección musical de los ’60, ‘70 y ’80, con una locución breve pero con anécdotas de hechos pasados y de historias de canciones y artistas”, aseguró Pablo Guerrero, quien además reveló que sus oyentes de siempre se hicieron presentes en su debut romántico con “Mensajes de aliento y pedidos musicales de artistas y grupos que siguen perdurando en el tiempo”.

Las baladas de los 60, 70 y 80 suenan en “A Pura Naftalina”, por eso consultamos a Pablo Guerrero si desde siempre se identificó con la onda retro y romántica. “Siempre me gustaron las baladas porque transmiten mucha emoción y fuerza a la vez. Además, te hacen viajar a una época pasada, te devuelven recuerdos inolvidables y mucha paz. La temática del programa es en español, inglés, italiano y francés. Pero me gustan mucho también los temas en inglés. Es más, estoy siempre en la búsqueda de clásicos perdidos”, señaló el conductor de Cardinal Romance.

Pablo Guerrero, de los jueves de “nastalinas” a Cardinal Romance

En sus redes sociales Pablo Guerrero publicó que “A Pura Naftalina es una idea alacraniana hecha realidad...” Y, por supuesto, le pedimos que nos expliqué el por qué. “En realidad, fue Mabel Rehnfeldt quien me propuso hacer un día a la semana músicas ‘nastalinas’ en A La Gran 730 porque le había contado que yo hacía mi propia programación en Otro Level. Me preguntó si se animaba a poner al aire baladas retro en español y le dije que sí. Probamos los jueves y la audiencia se prendió al instante. Inmediatamente varios compañeros, colegas y la audiencia sugirieron temas, con lo cual enriquecimos nuestro playlist. Y lo simpático fue que, haciendo un juego, Mabel intentó varias veces suspender los jueves de “nastalinas” y la directora Natalia Zuccolillo salió a defender ese espacio. Más adelante se prendieron hasta nuestros entrevistados. Imaginate, de eso que comenzó como un juego, hoy tenemos de vuelta Cardinal Romance“, contó el periodista.

Y antes de terminar la charla con ABC Digital, el conductor Pablo Guerrero destacó emocionado: “Realmente estoy muy contento de formar parte de la nueva programación de Cardinal Romance. Es un nuevo equipo con el mismo dial pero el entusiasmo se renueva con este proyecto. El público es magnífico porque es fiel a ese estilo de música y está sediento de escuchar los clásicos que le marcaron un momento de sus vidas. Creo que arrancamos una era que será fantástica para todos”.

¡A sumarse a la nueva la propuesta de Pablo Guerrero y Cardinal Romance! La cita dominical con “A Pura Naftalina” te espera con excelentes canciones que te llevarán a décadas pasadas para revivir momentos únicos.