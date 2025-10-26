Gaby Mallorquín y los sábados de “Conexión Romance” por la 98.5 FM

La conductora Gaby Mallorquín estrenó ayer sábado su espacio llamado Conexión Romance por la 98.5 FM y se mostró muy feliz. “¡El renacimiento de Cardinal Romance significa para mí uno de los acontecimientos más grandes e importantes de la radiofonía nacional!“, nos dijo entusiasmada.

“El sólo hecho de poder formar parte de este renacer con Conexión Romance por la 98.5 FM me llena de felicidad, de agradecimiento, me siento bendecida y es un gran honor que me hayan convocado para formar parte de este equipo humano maravilloso de profesionales que no paran de sorprenderme. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después en mi carrera”, aseguró Gaby Mallorquín.

Sobre su regreso al éter luego de un tiempo, la conductora Gaby Mallorquín señaló: “¡Fue un momento que estuve esperando con mucha emoción y mucho entusiasmo! Hacer radio es una pasión indescriptible para mí“.

“Espero poder ofrecer a los oyentes mucho amor, acompañamiento, la infaltable programación de Cardinal Romance con las mejores canciones románticas de todos los tiempos, uniendo generaciones a través de la música que nos transporta. Ese placer y deleite de viajar a través del tiempo y disfrutar con la magia de la radio”, destacó emocionada Gaby Mallorquín, quien los sábados de 9.00 a 12.00 se encarga de derrochar buena onda para los oyentes de la 98.5 FM.

Gaby Mallorquín: “Soy muy romántica”

En otro momento de la amena plática, Gaby Mallorquín nos hizo una confesión: “Soy muy romántica y este estilo romántico lo disfruto mucho, siempre me ha gustado este estilo, realmente”.

Las mañanas sabatinas ya son más distendidas con el inicio del fin de semana y Gaby Mallorquín lo sabe, por eso “Conexión Romance va dirigido a todas aquellas personas que quieran disfrutar de un sábado de relax, de descanso para las personas que no trabajan y para las que trabajan también ofrecemos muy buena música”.

Además, Gaby Mallorquín promete a sus oyentes: “Mucho positivismo, vamos a viajar todos juntos y deleitarnos con las mejores canciones y clásicos de siempre, creo que los sábados a partir de ahora serán diferentes, ¡sin lugar a dudas! Dónde vos sos el protagonista. Sin Conexión no hay Romance, y sin Romance nada tiene sentido”.

“Quiero ser una especie de Cupido”

“Les invito a los oyentes a interactuar conmigo y con el programa Conexión Romance, a que compartan sus anécdotas de amor y desamor, dedicar canciones, permitirme entrar en cada rincón y poner mucho amor. Hasta me atrevería a decir que me gustaría que nazca el amor en el programa para los solteros/as, para los que están en una relación de pareja, o matrimonio”, siguió contando Gaby Mallorquín a ABC Digital al tiempo de revelarnos: “Quiero ser una especie de Cupido y nexo para unir sentimientos y sobre todo emociones. Por eso, sin lugar a dudas, Cardinal Romance es el lugar donde las Emociones Suenan, y te invito a volver a enamorarnos”.

“Yo veo todo corazones, ¿Y, vos?, fue la pregunta que Gaby Mallorquín lanzó a nuestros lectores, que también son sus oyentes, y además les dejó este mensaje: “Espero llenar tus expectativas, formula que no falla: ¡Ponerle mucho amor y corazón a todo lo que hagas! ¡Te espero!“.

La invitación está hecha, ahora a prenderse a Conexión Romance todos los sábados de 9.00 a 12.00, que Gaby Mallorquín les espera con las mejores canciones románticas de ayer, hoy y siempre.