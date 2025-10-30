Gente
30 de octubre de 2025 - 13:58

Johnny Depp donó 65 mil dólares a un centro musical afectado por la DANA

El actor Johnny Depp una vez más mostró su lado solidario al realizar una donación a un centro musical afectado por DANA.
El actor Johnny Depp una vez más mostró su lado solidario al realizar una donación a un centro musical afectado por DANA. 132514+0000 ANNA KURTH

El famoso Johnny Depp donó 65 mil dólares a un centro musical que fue arrasado por la DANA hace un año. El actor que da vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe demostró así su solidaridad con las víctimas de la tragedia que sacudió a España.

Por ABC Color

El actor estadounidense Johnny Depp demostró una vez más su vena solidaria. ¡Sí! En esta oportunidad donó 65 mil dólares al Centro de Instrucción Musical de Massanassa, que fue afectado por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que sacudió a Valencia hace un año.

La escuela musical fue afectada en su estructura y además perdió varios instrumentos en octubre de 2024 cuando sucedió la catástrofe natural.

Lea más: Johnny Depp y Snoop Dogg, ¡los más fanáticos del Botafogo!

Johnny Depp es una estrella reconocida por su lado humano y solidario. (EFE/ Javier Etxezarreta)
Johnny Depp es una estrella reconocida por su lado humano y solidario. (EFE/ Javier Etxezarreta)

“Su apoyo llega en un momento muy difícil y nos devuelve la esperanza para seguir adelante”, expresó el presidente de la asociación de música de Massanassa.

Lea más: Johnny Depp visitó a niños con cáncer vestido de Jack Sparrow

El actor Johnny Depp visitando a pacientes del Hospital público Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid disfrazado del capitán Jack Sparrow de las películas Piratas del Caribe. (EFE/Comunidad de Madrid)
El actor Johnny Depp visitando a pacientes del Hospital público Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid disfrazado del capitán Jack Sparrow de las películas Piratas del Caribe. (EFE/Comunidad de Madrid)

Johnny Depp es una estrella reconocida por su lado humano y solidario. El icónico actor siempre visita hospitales de niños vestido de su personaje Jack Sparrow para llevarles un poco de alegría a los pequeños mientras se encuentran pasando por alguna dolencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy