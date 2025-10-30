Johnny Depp donó 65 mil dólares a un centro musical afectado por la DANA

El actor estadounidense Johnny Depp demostró una vez más su vena solidaria. ¡Sí! En esta oportunidad donó 65 mil dólares al Centro de Instrucción Musical de Massanassa, que fue afectado por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que sacudió a Valencia hace un año.
La escuela musical fue afectada en su estructura y además perdió varios instrumentos en octubre de 2024 cuando sucedió la catástrofe natural.
“Su apoyo llega en un momento muy difícil y nos devuelve la esperanza para seguir adelante”, expresó el presidente de la asociación de música de Massanassa.
Johnny Depp es una estrella reconocida por su lado humano y solidario. El icónico actor siempre visita hospitales de niños vestido de su personaje Jack Sparrow para llevarles un poco de alegría a los pequeños mientras se encuentran pasando por alguna dolencia.
