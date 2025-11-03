Gente
03 de noviembre de 2025 - 13:44

Karol G lanzó su propia marca de tequila

Karol G, feliz en el Lanzamiento oficial de su tequila 200 copas en San Miguel de Allende.
La cantante colombiana Karol G está feliz con el lanzamiento oficial de su propia marca de tequila. La presentación de “200 Copas” fue en San Miguel de Allende, México, en pleno Día de los Muertos.

Por ABC Color

“¡Que día tan mágico! Lanzamiento oficial de mi tequila 200 copas desde San Miguel de Allende“, expresó Karol G en su cuenta de Instagram, al tiempo de destacar: “¡Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar!“.

Karol G durante el evento de lanzamiento de su propia marca de tequila. (Instagram/Karol G)
La colombiana Karol G no solo presentó su tequila en México, también fue parte de las celebraciones del Día de los Muertos.

La Bichota paseó por las calles empedradas del centro histórico de San Miguel de Allende entre catrinas y ofrendas.

La llegada de Karol G a San Miguel de Allende coincidió con el Día de los Muertos. (Instagram/Karol G)
El lanzamiento de “200 Copas”by Casa Dragones llega luego de casi tres años de trabajo en este proyecto empresarial, según contó Karol G a sus seguidores.

