Karol G lanzó su propia marca de tequila

“¡Que día tan mágico! Lanzamiento oficial de mi tequila 200 copas desde San Miguel de Allende“, expresó Karol G en su cuenta de Instagram, al tiempo de destacar: “¡Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar!“.
La colombiana Karol G no solo presentó su tequila en México, también fue parte de las celebraciones del Día de los Muertos.
La Bichota paseó por las calles empedradas del centro histórico de San Miguel de Allende entre catrinas y ofrendas.
El lanzamiento de “200 Copas”by Casa Dragones llega luego de casi tres años de trabajo en este proyecto empresarial, según contó Karol G a sus seguidores.
