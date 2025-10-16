De Adriana Lima a Karol G, las “angelitas” del Victoria’s Secret Fashion Show

La esperada cita con la moda lencera 2025 se desarrolló anoche en Nueva York. ¡Sí! Victoria’s Secret presentó en pasarela lo mejor de su nueva colección y lo hizo, una vez más, de la mano de sus ángeles.

Entre las “angelitas” latinas que estuvieron presentes en la icónica pasarela de Victoria’s Secret vimos a las modelos brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, la cantante colombiana Karol G y la modelo colombiana Valentina Castro.

Por su parte, la basquetbolista estadounidense Angel Reese hizo historia al ser la primera deportista profesional en subir a la emblemática pasarela de Victoria’s Secret.

Las hermanas Hadid, Gigi y Bella, una vez más marcaron presencia en el desfile de Victoria’s Secret. Así como la modelo namibia Behati Prinsloo y la top model estadounidense Abby Champion también estuvieron junto a Irina Shayk y Barbara Palvin mostrando la colección de la famosa marca de lencería.

