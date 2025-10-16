Gente

De Adriana Lima a Karol G, las “angelitas” del Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 tuvo en su pasarela, como ya es tradicional, a las más destacadas modelos y a referentes femeninas de diferentes ámbitos. Entre las latinas que brillaron en Nueva York estuvieron la brasileña Adriana Lima y la colombiana Karol G. ¡Pasá y mirá a las bellas “angelitas”!

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:31
¡Deslumbrante! La modelo brasileña Adriana Lima en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York.
La esperada cita con la moda lencera 2025 se desarrolló anoche en Nueva York. ¡Sí! Victoria’s Secret presentó en pasarela lo mejor de su nueva colección y lo hizo, una vez más, de la mano de sus ángeles.

¡Angelita latina! Karol G en la icónica pasarela del Victoria's Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS / AFP)
La modelo Gigi Hadid un ángel de alas blancas en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Entre las “angelitas” latinas que estuvieron presentes en la icónica pasarela de Victoria’s Secret vimos a las modelos brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, la cantante colombiana Karol G y la modelo colombiana Valentina Castro.

¡Histórica jugada! La basquetbolista estadounidense Angel Reese camina por la pasarela durante el desfile de Victoria's Secret en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
La modelo namibia Behati Prinsloo brilló en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
Por su parte, la basquetbolista estadounidense Angel Reese hizo historia al ser la primera deportista profesional en subir a la emblemática pasarela de Victoria’s Secret.

La modelo rusa Irina Shayk lució así de radiante en el Victoria's Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS / AFP)
La top model Bella Hadid, una "Lady nin red" en el Victoria's Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS / AFP)
Las hermanas Hadid, Gigi y Bella, una vez más marcaron presencia en el desfile de Victoria’s Secret. Así como la modelo namibia Behati Prinsloo y la top model estadounidense Abby Champion también estuvieron junto a Irina Shayk y Barbara Palvin mostrando la colección de la famosa marca de lencería.

La brasileña Alessandra Ambrosio, imponente en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS / AFP)
La modelo estadounidense Abby Champion también marcó presencia en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Hermosa y risueña! Barbara Palvin en la emblemática pasarela del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
