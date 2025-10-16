De Adriana Lima a Karol G, las “angelitas” del Victoria’s Secret Fashion Show
El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 tuvo en su pasarela, como ya es tradicional, a las más destacadas modelos y a referentes femeninas de diferentes ámbitos. Entre las latinas que brillaron en Nueva York estuvieron la brasileña Adriana Lima y la colombiana Karol G. ¡Pasá y mirá a las bellas “angelitas”!
Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:31
La esperada cita con la moda lencera 2025 se desarrolló anoche en Nueva York. ¡Sí! Victoria’s Secret presentó en pasarela lo mejor de su nueva colección y lo hizo, una vez más, de la mano de sus ángeles.
Entre las “angelitas” latinas que estuvieron presentes en la icónica pasarela de Victoria’s Secret vimos a las modelos brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, la cantante colombiana Karol G y la modelo colombiana Valentina Castro.
Por su parte, la basquetbolista estadounidense Angel Reese hizo historia al ser la primera deportista profesional en subir a la emblemática pasarela de Victoria’s Secret.
Las hermanas Hadid, Gigi y Bella, una vez más marcaron presencia en el desfile de Victoria’s Secret. Así como la modelo namibia Behati Prinsloo y la top model estadounidense Abby Champion también estuvieron junto a Irina Shayk y Barbara Palvin mostrando la colección de la famosa marca de lencería.